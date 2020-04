Előző írásunk

Tisztelt Előfizetők, kedves Olvasóink!

Köszönjük bizalmukat, örömmel vettük tudomásul, hogy hűséges előfizetőink kitartanak mellettünk, az újságrendelések száma áprilisban gyakorlatilag változatlan maradt. A koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott központi és helyi intézkedések azonban bennünket is fájdalmas takarékossági lépésre kényszerítenek. A kereskedelmi reklámok kiesése, az apróhirdetési piac nagyarányú szűkülése ugyanis jelentősen csökkentette bevételeinket. Azért, hogy a Háromszék a következő időszakban is megjelenhessen, költségcsökkentés céljából kénytelenek vagyunk időszakosan, a helyzet rendeződéséig felfüggeszteni szombati lapszámunk megjelenését. Újságárudáink is zárva lesznek szombatonként. Azért, hogy az olvasmányok mennyiségét és minőségét tekintve Önök ne veszítsenek, a Háromszék Hétvége mellékletének tartalmát a hét többi öt napján megjelenő lapszámokban közöljük. (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a hozzánk hasonló megyei napilapok elsöprő többsége már évek óta megszüntette szombati kiadását.) A nehéz döntést – hiszen lapunk egyik erőssége épp a szombati melléklet – azért hoztuk meg, hogy a lap megjelenése ezekben a nehéz időkben is zavartalan legyen. Megértésüket köszönjük.

Háromszék