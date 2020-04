Keddi lapszámunkban közöltük, hogy Kézdivásárhelyen negyedik hete nem kell fizetni a parkolásért. Arról is tájékoztattunk, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt kézdivásárhelyi frakciója nevében Ilyés Botond önkormányzati képviselő felkérte a város vezetését, sepsiszentgyörgyi mintára függessze fel a fizetéses parkolást, amíg a válság tart. Bokor Tibor polgármester válasza erre az volt: a Néppárt le van maradva az eseményekről, ugyanis már négy hete, hogy a városban sehol nem kell fizetni a parkolásért, a szükségállapottal járó intézkedések automatikusan felfüggesztették a fizetéses rendszert is.

A Néppárt nevében Ilyés Botond replikázott a kedden megjelentekre, két friss parkolójegyet is csatolva. „Kedves polgármester úr, sem ön, sem más nem mondta el a kézdivásárhelyieknek, hogy a parkolás ingyenes! Sőt, sehol nem volt kitéve, esetleg az automatáknál kiírva, nem beszélve arról, hogy a mai napig működnek az automaták. Ezt két fényképpel is tudom bizonyítani, mindkettő ma készült. Felkérem a polgármestert, hogy ne sértegesse a Néppárt frakcióját” – olvasható többek között a Néppárt szerdai visszajelzésében.

A kialakult vita kapcsán Bokor Tibort telefonon kerestük meg. Az elöljáró szerint nem etikus, hogy ebben a nehéz időszakban a Néppárt megpróbál kampányolni azzal, hogy nem ingyenes a parkolás. Minden parkolóórára ki volt ragasztva egy kétnyelvű figyelmeztetés, hogy nem kell fizetni a parkolásért, és a Profi Rádióban is elmondta, ingyenes a parkolás. „Az órákat nem lehet kikapcsolni, ki lehet próbálni a többi órát is, mindegyik kibocsátja a jegyet, ha a néppártosok mindenképpen fizetni akarnak a parkolásért. Egy önkormányzati képviselőnek tudnia kellene azt, hogy a parkolóautomatákat a helyi rendőrség munkatársai kezelték, de a szükségállapot kihirdetése óta átkerültek az országos rendőrséghez, és azóta nem kell fizetni a parkolásért. Ha ennyit sem tud, akkor adja be holnap a felmondását, és ne szédítse valótlanságokkal a város lakóit” – mondotta Bokor Tibor.