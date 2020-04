Romániát újra kell indítani

A televíziók által is sugárzott beszédében Klaus Iohannis kifejtette, hogy erősíteni kell azokat a területeket, amelyek egy működő, az állampolgár szolgálatában levő állam alapját képezik. Úgy vélte, hogy a járvány okozta károk elhárítása és a fejlődés érdekében Romániát sürgősen „újra kell indítani”.

A feladatok közül elsőként az egészségügyi rendszer új alapokra helyezését említette, de – mint mondta – a járvány rámutatott arra, hogy sok más területen is hiányosságok vannak. Azt ígérte, hogy az előző kormányzások tévedéseit a válság után gyorsabb ütemben fogják kiigazítani. Szavai szerint évtizedes mulasztásokat követtek el a politikusok, akik mindig arra vártak, hogy majd mások megoldják helyettük a feladatokat, „ennek a mételyező mentalitásnak látjuk most a katasztrofális következményeit” – mondta Iohannis.

Az államelnök élesen bírálta azokat a politikusokat, akik a válságos időkben is csak saját politikai hasznukra gondolnak, miután az elmúlt években tönkretették az államháztartás egyensúlyát. Úgy vélte, hogy ezek a politikusok most is rossz tanácsokat adnak, hiszen túlzottan eladósítanák az országot, ami veszélybe sodorja annak jövőjét. Élesen bírálta az ellenzékben levő szociáldemokraták által irányított parlamenti többséget, amely az elnök szerint gazdasági alapokat nélkülöző populista intézkedéseket szavaz meg. Iohannis szerint erkölcstelen a fiatal nemzedék vállára tenni a felelőtlen és hibás intézkedések terhét.

Iohannis azokat az ellenzéki politikusokat is bírálta, akik megkérdőjelezik a rendkívüli állapot szükségességét. Megköszönte ugyanakkor a lakosságnak a kijárási tilalom betartására irányuló erőfeszítéseit, és a vasárnapi ortodox húsvét előtt arra kért mindenkit, hogy a vallási ünnep idején is tartsák be az egymás közötti távolságtartás szabályait.