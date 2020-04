Hiánycikk a pajzsmirigygyógyszer

A háromszéki patikahálózat személyzete körében nem jegyeztek koronavírussal fertőzött alkalmazottat, a forgalom hasonló a járvány előtti helyzethez, talán tudatosabban, felkészültebben vásárol a lakosság, de a pajzsmirigybetegségben szenvedők nélkülözhetetlen gyógyszeréből, az Euthyroxból továbbra is óriási a hiány, legfeljebb egy hónapra tudják kiadni a készítményt, és azt sem mindenkinek – tájékoztatott lapunk érdeklődésére Szabó Péter, a háromszéki gyógyszerészkamara elnöke.

Bár március végén Románia 140 ezer doboz 100 mg-os Euthyroxot vásárolt, majd 77 500 doboz 50 mg-osat és 60 ezer doboz 25 mg-osat, ez töredéke annak, amennyire szükség lenne – állítja Szabó Péter gyógyszerész. Saját példáját említi, legalább huszonöt páciens érdeklődik a gyógyszer iránt az ő patikájában, de csupán hat doboz 100 mg-os készítményt kapott, amelyek egyenként száz tablettát tartalmaznak, így arra kényszerülnek, hogy a három hónapra szóló adag helyett egy havit adjanak ki, és így sem jut mindenkinek.

Az Euthyrox nem drága gyógyszer, de nélkülözhetetlen, és amit a pótlására javasolnak csepp formájában, az is eltűnt a piacról – mondotta Szabó Péter. Az országosan beszerzett mennyiségből minden gyógyszertár maga rendel a kapcsolatain keresztül, nincs egységes, a beteglétszám szerinti elosztás, ezért a háromszéki gyógyszerészkamarának nincs tudomása arról, hogy a Kovászna megyei patikák milyen mennyiségű Euthyroxot tudtak vásárolni és az milyen mértékben elegendő a betegeknek.

A Háromszék kérdésére Szabó Péter elmondta, a védőeszközöket is önállóan vásárolják a gyógyszertárak, a többször használatos, mosható, vasalható maszkok darabonként 8–9 lejbe kerülnek, az egyszer használatosak 3–7 lejbe. Az idősek gyakran kész listával érkeznek a patikába, vásárolnak és gyorsan távoznak, de mások is betartják az előírásokat, legfeljebb amiatt alakul ki sor a gyógyszertár bejáratánál, mert egyszerre csak annyi vásárlót engednek be, ahány munkapult működik, néhol ablakon keresztül szolgálják ki a vevőket. A gyógyszerészkamara nyilvántartásában nem szerepelnek koronavírussal fertőzött patikai alkalmazottak, védik magukat és a vásárlóikat, a lakosságot pedig arra kérik, délelőtt 11–13 óra között adjanak elsőbbséget az időseknek.