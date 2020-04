Szolgáltatások Kézdivásárhelyen

Szöllősi Tamás, a kézdivásárhelyi ipari parkok felügyeletével foglalkozó kft. igazgatója az ipari parkok Facebook-oldalán (Invest in Târgu Secuiesc – Kézdivásárhelyi Ipari Parkok) összegyűjtötte azoknak a vállalkozásoknak a nevét, tevékenységét és elérhetőségét, amelyek jelenleg online szolgáltatást, illetve házhoz szállítást kínálnak.

Az adatsor folyamatosan bővül, naponta jelentkeznek újabb vállalkozások, melyek szeretnék, hogy szolgáltatásuk felkerüljön a listára. Jelenleg idősek megsegítésével, családorvosi rendelőkkel, internettel, ételrendeléssel és sok egyéb szolgáltatással kapcsolatos adatok és telefonszámok találhatók az oldalon.

„Bízunk benne, hogy a lakosság is könnyebben hozzáfér ezekhez a szolgáltatásokhoz, és így próbáljuk a helyi vállalkozókat is segíteni, hiszen mindenki számára nehéz időszak a mostani. Próbáljuk elősegíteni, hogy aki teheti, otthon maradhasson, de a vállalkozók is tudjanak élni és dolgozni” – összegezett Szöllősi Tamás.