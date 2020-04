Várják a véradókat

Annak következtében, hogy a nem fertőzött, illetve gyanús esetek fogadása tekintetében a kézdivásárhelyi kórház, valamint súlyos esetekben a brassói kórház a sepsiszentgyörgyi megyei kórház háttérintézményeként működik és tisztázódott, kinek mi a feladata, normális mederbe terelődött az egészségügyi ellátás Kovászna megyében, a vértartalékokról is ugyanúgy kell gondoskodni, mint a járvány előtt – szögezte le dr. Andy Rosin. Amíg nem állt helyre a rend, nem volt értelme fölös készletet gyűjteni, de jelenleg arra kérik a lakosságot, jelentkezzenek önként véradásra. A véradóknak biztosítják a védőfelszerelést, nem engedik, hogy egyszerre többen tartózkodjanak ugyanabban a zárt helyiségben, megfelelő körülményeket biztosítanak és az alkalmazottak is használják a védőmaszkot és kesztyűt – mondotta az igazgató. Az intézményvezető kiemelte, a megyei önkormányzattól elég nagy mennyiségű fertőtlenítő szert, maszkot, védőkesztyűt kaptak, ezúttal is köszönik.

Lapunk kérdésére dr. Andy Rosin elmondta, bár az országos transzfúziós központon keresztül kérték, hogy biztosítsák a koronavírus teszt elvégzését az alkalmazottak számára, eddig ez nem történt meg, a véradók körében sincs szűrés, lázat ellenben mindenkinél mérnek. A megyei vérbegyűjtő központnak tizenöt alkalmazottja van és öt bedolgozó személyzete, az igazgató közlése szerint a hálózatot szeretnék bővíteni egy kovásznai és egy baróti egységgel az érintett kórházakon belül.