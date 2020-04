154 beteg, három elhunyt Háromszéken

A legfrissebb adatok azért is érdekesek, mert az országos statisztikákban Kovászna napok óta 123 beteggel szerepel. Újságírói kérdésre a prefektúra kitérő választ adott, pontosabban pénteki tájékoztatójukban hárítottak, azt közölték, már korábban felszólították a megyei közegészségügyi igazgatóságot, hogy naponta közöljék a bukaresti Országos Közegészségügyi Intézettel a naprakész adatokat, hogy kiküszöbölhetőek legyenek az ellentmondások.

Ágoston László a sajtónak adott válaszában leszögezi, nem tudja, mi lehet az oka a csúszásnak, nemcsak ők, de a teszteket végző laboratóriumok is minden nap jelentik az eredményeket a megyei és központi hatóságoknak. Valószínűnek tartja, hogy az összesítés akadozhat, tudomása szerint több megyéből jeleztek hasonló gondot. Ők is észlelték az eltérést saját és a központi adatok között és jelezték is, bíznak benne korrigálják a hibát, bár megtörténhet, hogy erre csak az ortodox húsvéti ünnepek után kerül sor.