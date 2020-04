A járvány miatt kialakult helyzetben továbbra is nélkülözzük a sporteseményeket, így jobb híján elmaradt versenyekről olvasunk, korábbi mérkőzéseket nézünk, különböző statisztikákat tanulmányozunk. A Transfermarkt szerint a Sepsi OSK közel kilencéves története során eddig 43 külföldi játékost foglalkoztatott, akik 30 országból érkeztek Sepsiszentgyörgyre, és 48 gólt szereztek piros-fehér mezben. Voltak köztük, akikre alig emlékszünk, hiszen csak néhány hónapot töltöttek Háromszéken, vagy éppenséggel többet ültek a kispadon, mint amennyit a pályán játszottak. Akadnak azonban olyanok is, akikre jólesik visszaemlékezni, ugyanis számtalan izgalmas pillanat fűződik a nevükhöz, egyesek oroszlánrészt vállaltak a székelyföldi csapat élvonalba jutásában, mások az első osztályban maradásban vagy akár a felsőházi rájátszásba kerülésben játszottak fontos szerepet.

Bárhogy is legyen, az elmúlt években mindenkinek megvolt a kedvence és kevésbé szimpatikus játékosa, mi pedig kiválasztottunk öt labdarúgót, akik számunkra emlékezetesebbek voltak, kicsit kiemelkedtek a többség közül, de azóta máshová igazoltak.

Seydina Issa Thiaw

Az alázatos és nagy munkabírású szenegáli játékos 2016 augusztusában igazolt Sepsiszentgyörgyre. Korábban szintén a román harmad- és másodosztályban játszott, előbb a Nagyszebeni Akarat, majd az FC Nagydisznód, a Gyulafehérvár és a Pankotai Sólymok mezében. A 27 éves szenegáli középpályás komoly szerepet vállalt a piros-fehér mezesek élvonalba jutásában, ugyanis a 2016–2017. évi idényben 23 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett. Az élvonalbeli bemutatkozás már nem sikerült számára jól, hiszen mindössze 14 találkozón játszott, s nem talált a hálóba. Eugen Neagoe érkezésével egyre kevesebb lehetőséget kapott, így 2018 januárjában távozott a kiesés ellen küzdő háromszéki együttestől.

A következő két hónapban nem talált új csapatot, majd 2018 márciusában a finn élvonalban érdekelt Ilves Tampere igazolta le, ahol abban a szezonban 27 meccsen 7 gólt és 1 asszisztott jegyzett, emellett pedig két Európa-liga-selejtező mérkőzésen is pályára lépett. A 2018-ban mutatott kiváló teljesítményének köszönhetően 2019 januárjában a szintén finn Kuopion Palloseura szerezte meg Thiaw játékjogát. Tavaly sérülések hátráltatták, így a bajnokságban, a Finn Kupában és az Európa-liga-selejtezőben összesen 18 mérkőzésen játszott, ezeken kétszer volt eredményes, és két gólpasszt is kiosztott, az idény végén finn bajnoknak vallhatta magát, csapata 43 év elteltével nyert ismét bajnokságot. Jelenleg térdsérüléssel bajlódik, és előreláthatólag csak októberben játszhat újra.



Milovan Petrović

A fáradhatatlan észak-macedóniai Milovan Petrović 2017 szeptemberében a horvát élvonalban szereplő NK Eszék csapatától érkezett kölcsönbe. A harcias középpályás 30 mérkőzésen öltötte magára a piros-fehér mezt, mindössze egy gólt szerzett, az élvonalban maradáshoz viszont hozzájárult, hiszen nem csak Valentin Suciu, hanem Eugen Nea­goe is alapemberként számított rá. A 30 éves labdarúgó a 2017–2018. évi szezon végén visszatért Eszékre, azonban a horvát csapat nem tartott igényt a játékjogára, így a görög első osztályban érdekelt AE Larisa együtteséhez került, ahol nem sikerült maradandót alkotnia, így 2018 augusztusa és 2019 januárja között nem volt csapata.

Végül egykori együttese, az észak-macedóniai FC Rabotnicki igazolta le, a téli felkészülési időszak után 15 találkozón lépett pályára. Ezt követően lecsapott rá a montenegrói FK Sutjeska Niksic, ezúttal egy Európa-liga-selejtező mérkőzésen, két kupameccsen és nyolc bajnoki találkozón kapott lehetőséget, de sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett. Fél év után a monte­negrói klub szerződést bontott a ballábas játékossal, aki tavaly decembere óta ismét csapat nélkül maradt.



Milovan Petrović. Fotó: FC Rabotnicki

Igor Jovanović

A kiváló fizikai képességekkel rendelkező középhátvéd 2018 júliusában lett a Sepsi OSK játékosa, a finn első osztályban szereplő FC Lahti csapatától érkezett. A horvát-német kettős állampolgárságú játékos az Eugen Nea­goe irányította székelyföldi csapat védelmének meghatározó eleme volt. Csak egy idényt játszott piros-fehér mezben, de megbízható védő volt, aki nélkül nem igazán lehetett elképzelni a kezdő csapatot. 34 bajnoki és 1 kupamérkőzésen lépett pályára az OSK színeiben, mellesleg 1 gólt és 1 gólpasszt is jegyzett.

Tavaly júliusban a Sepsi OSK vezetősége nem hosszabbított a labdarúgóval, aki a görög élvonalba szerződött, és a Panetolikos mezét öltötte magára. A 2019–2020. évi szezonban 20 bajnoki és 3 kupamérkőzésen kapott lehetőséget, az utóbbi versenykiírásban 1 gólt is szerzett. Idén februárban a dél-koreai első osztályban vitézkedő Seongnam FC szerződtette a 30 éves védőt. Jovanović a koronavírus-járvány miatt egyelőre még nem mutatkozhatott be az ázsiai pontvadászatban, a 12 csapatos bajnokság rajtját ugyanis beláthatatlan ideig elhalasztották.



Birahima Tandia

Természetesen nem maradhat ki Birahima Tandia sem, aki a Sepsi OSK eddigi történetének egyik, ha nem a legjobb játékosa volt. A 26 éves szélső karrierje nem volt mentes a hullámvölgyektől. Utánpótlásszinten későbbi világsztár francia labdarúgókkal játszott, két súlyos sérülés azonban majdnem pontot tett pályafutására, s botrányba is keveredett, hiszen 2016 novemberében egy orvosi vizsgálat során marihuána nyomait mutatták ki a szervezetében.

A francia-mali játékosnak karrierje mélypontján a kiesés elől menekülő Sepsi OSK jelentette a kiutat, ahol tiszta lappal kezdhette újra pályafutását. A bizalmat Tandia teljes mértékben meghálálta, a háromszéki gárda legnagyobb csillagává vált, az ellenfelek méltán tartottak tőle, gyors és technikás játéka mellett távolról is komoly veszélyt jelentett a kapura.

2018 februárjában igazolt Sepsiszentgyörgyre, 4 hónap alatt 5 gólt szerzett és 2 gólpasszt osztott ki, a csapat pedig az élvonalban maradt. A 2018–2019. évi szezonban még magasabb fokozatra kapcsolt, az alapszakaszban 10 találat és 5 assziszt volt a mérlege, így nagyobb klubok is érdeklődni kezdtek utána.

Tandia komoly szerepet vállalt a felsőházi rájátszásba jutásban, a biztos 6. hely tudatában azonban a csapat többi játékosához hasonlóan messze elmaradt a korábban nyújtott teljesítményétől, inkább arra koncentrált, hogy elkerülje a sérüléseket, hiszen számított rá, hogy az idény végén eladják. A playoff-ban mind a 10 meccsen pályára lépett, mindössze egyszer volt eredményes, a csapat pedig 1 döntetlen mellett 9 vereséget szenvedett. A találgatások végül beigazolódtak: a szélső eligazolt a székelyföldi együttestől. Útja a szaúd-arábiai élvonalba vezetett. Sajtóértesülések szerint az Al-Hazm 600 ezer eurót fizetett érte, sőt, a román média azt is tudni vélte, hogy egy idényben 400 ezer euró ütheti a francia-mali játékos markát.

Szaúd-Arábiában egyelőre nem alkotott maradandót. 12 mérkőzésen mindössze 2 gól és 1 gólpassz a mérlege. Mivel egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, idén januárban kölcsönbe adták a tunéziai élvonalban érdekelt CS Sfaxien csapatának, ahol eddig 3 találkozón lépett pályára és 1 gólt szerzett. Az előző idényben kupagyőztes együttes a bajnokság felfüggesztését megelőzően a rangsor második helyét foglalta el, tíz ponttal lemaradva az éllovas mögött. A Transfermarkt szerint Tandia értéke a tavalyi átigazolást követően 900 ezer euróról 1 millióra növekedett, a kevésbé sikeres hónapok után pedig 200 ezer euróval csökkent.

Aljakszandr Karnyicki (jobbról). Fotó: Gál Péter

Aljakszandr Karnyicki

A Sepsi OSK 2018 júliusában szerezte meg a fehérorosz válogatott labdarúgó játékjogát. A védekező középpályás az érkezését megelőzően játszott az izraeli, az orosz és a fehérorosz élvonalban, sőt, a BATE Boriszov mezében Európa-ligában és Bajnokok Ligájában is selejtezett, kétszer BL-csoportkörbe jutott, ráadásul gólt is szerzett a legrangosabb európai kupakiírásban. Karrierje során háromszor nyert bajnokságot Fehéroroszországban, egy orosz és egy fehérorosz kupagyőzelem is fűződik a nevéhez, valamint három fehérorosz Szuperkupa-győzelem is szerepel az önéletrajzában. Ennek fényében Karnyicki nagy elvárásokkal találta szemben magát Sepsiszentgyörgyön, aminek aztán nem tudott megfelelni.

A jó fizikai képességekkel megáldott labdarúgó nem igazán találta a helyét a csapatban, minden versenykiírást figyelembe véve 24 mérkőzésen öltötte magára a piros-fehér mezt, ezeken a találkozón 1 gólt szerzett. A Sepsi OSK a teljesítményét látva, az előző idény végén nem tartott igényt a szolgálataira, így tavaly augusztusban a Mezőkövesd Zsóry FC igazolta le. Úgy néz ki, a magyar bajnokság jobban fekszik neki, ugyanis 6 kupa- és 24 bajnoki meccsen 3 gólt szerzett és 3 gólpasszt szorgoskodott össze, csapata pedig a pontvadászat rangsorának 3. helyét foglalja el. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei alakulat a bajnoki címért folytatott harcba már nem szólhat bele, viszont – ha folytatódik a bajnokság – jó eséllyel ezüstérmet szerezhet, ugyanis 5 pont a hátránya a második MOL Fehérvár FC mögött, és még 6 forduló van hátra.