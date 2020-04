Tennivalók, ha koronavírusos beteggel lakunk együtt

A legújabb rendelkezések szerint azokat, akik fertőzöttek, de nem igényelnek kórházi ápolást, arra utasítják, hogy maradjanak otthon, azonban ez rengeteg nehézség elé állítja a családtagokat, lakótársakat. Mit tehetünk, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését a lakásban, és biztonságban tudjuk a beteget és magunkat is? Az Egészségügyi Világszervezet és a szakemberek tanácsai a mindennapokra: elkülönítés, fertőtlenítés, kapcsolattartás.

♦ Amennyire lehet, kerüljük a személyes érintkezést.

♦ Különítsük el magunkat a betegtől, lakjunk külön szobában, ha lehetséges, akkor a beteg használjon külön fürdőszobát is. Ha ez utóbbi nem megoldható, állítsunk fel sorrendet, hogy a családban ki mikor használja a közös helyiségeket. A beteg legyen az utolsó, utána alapos fertőtlenítés szükséges.

♦ Szellőztessük gyakran a beteg szobáját, szükség szerint akár párásíthatunk is.

♦ Csak akkor menjünk be a koronavírusos fertőzött szobájába, ha mindketten maszkot viselünk. Semmiképp se nyúljunk a maszkunkhoz, használat után azonnal dobjuk el a kukába, majd mossunk kezet.

♦ Ha a beteg a szobájában is gyűjti a szemetet, kérjük meg arra, hogy mielőtt kiadná nekünk, kösse össze a szeme­tezsákot.

♦ Hagyjuk a beteget sokat aludni, pihenni. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, ezért igyon sok vizet, gyümölcslevet, teát vagy levest is.

♦ Az ételek elkészítésekor mossunk gyakran kezet, és fertőtlenítsük a használt eszközöket is.

♦ Az ételt vigyük a beteg szobájának ajtaja elé.

♦ A betegnek legyen saját tányérja, pohara, evőeszköze. Használat után mindent alaposan mossunk el. Ha rendelkezésre áll, mosogatógép használata javasolt ezek mosogatására és szárítására. Ha nincs, akkor mindenképp meleg vizes és mosogatószeres kézi mosás (kesztyűben!) és alapos törlés javasolt egy külön, mások által nem használt konyharuhával.

♦ Gyakran mossunk kezet szappannal vagy alkoholos fertőtlenítővel, és fertőtlenítsük a beteg által használt tárgyakat, felületeket is.

♦ A betegnek legyen külön ágyneműje és törülközője, amelyet magas, legalább 60 Celsius-fokon, más szennyestől elkülönítve gyakran mossunk ki.

♦ A betegnek legyenek saját tisztítószerei is, amelyekkel fertőtlenítheti szobáját, használati tárgyait, az általa használt fürdőszobát vagy a közöset minden használat után.

♦ Ha lehet, akkor beszéljünk telefonon, számítógépen keresztül.

♦ Őrizzük meg nyugalmunkat, biztosítsuk gondoskodásunkról a beteget, és ne bagatellizáljuk el félelmeit, aggodalmait.

(forrás: korona.rmdsz.ro)

Színház

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház a Facebook-oldalán zajló vetítéssorozatban április 22-én, szerdán 20 órától a Diploma után című produkció felvételét kínálja megtekintésre (rendező: Pinczés István, 2006/2007-es évad). Április 26-án, vasárnap a 2007/2008-as évadban készült, Bocsárdi László rendezte Yvonne, burgundi hercegnő című előadást láthatják felvételről.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes Face­book-oldalán ma 19 órától a Csávási ballada című előadás felvétele látható. A 2007/2008-as évadban bemutatott előadást Ivácson László rendezte.

Képernyő

RTV1, Magyar adás – ma 15 órától: Garázszenekarok – a műsor, amely kíváncsi a bandák zenéjére, és mindenre, ami mögötte van. Ezúttal a gyergyószentmiklósi 4S Street együttest mutatják be, amely 2018 tavaszától ontja a saját dalokat, több videoklipje, sőt, egy nagylemeze is megjelent már. • Beszélgetések a kávéházban: Függőségek (II. rész) – a második részben a prevenció és a család szerepéről beszélget a három szakember: Zacher Gábor, Horváth Levente és Dégi László Csaba. Különböző megközelítésből világítják meg nagyjából ugyanazokat a kérdéseket. A toxikológus főorvos pragmatikus szempontokból, gyakorlott, médiában járatos stílusban, a teológiatanár visszafogottabban, de a nem kevésbé fontos lelki oldalról közelíti meg a függőségek problémakörét. Vannak megegyező és eltérő vélemények. B. Nagy Veronika Beszélgetések a kávéházban c. műsora minden korosztálynak tanulságos lehet. • Melka Vince és Kolozsvár – mostanság jóval gyakrabban beszélnek Melka Vincéről, mint a 20. század derekán. Venceslav Melkaként is hallhatunk róla, pedig Vinzenz Melkának anyakönyvezték. Cseh létére több mint negyven éven át élt Erdélyben – bár magyarul se, románul se tanult meg. Elsőrangú képzőművészi iskolázottsága, szorgalma, technikai sokoldalúsága a 19. század végi erdélyi festészeti élet központjába állította. Rudolf trónörökös jóvoltából – aki vadászataira rendszeresen magával vitte Melkát – bejárta és lerajzolta, megfestette Erdély különböző tájegységeit, vázlatai, újságok számára készített rajzai a néprajzosok máig megbecsült „alapanyagainak” számítanak.

Módosult a határidő

Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések leadási határideje október 30-ára módosult. Az új határidő szerint tehát az igénylések a március 5. – október 30. közötti időszakban adhatóak le, az utolsó postára adási dátum: 2020. október 30.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy ma 9–17 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Patak utcában. Az ellátás újraindításakor a víz zavaros lehet. Az esetleges kellemetlenségekért a fogyasztók megértését kérik.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 353-as, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben adjanak meg egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: azok a gyermekek, akik most töltik a 16 évet, továbbra is meg fogják kapni a juttatásukat. A tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell benyújtani.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Továbbra is elérhetőek a +40 746 833 944-es telefonszámon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig 20 és 8 óra között a Dona (Csíki utca 1. szám, telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Szabó Jenő utcai Ecofarmacia gyógyszertár (0267 364 974) teljesít éjszakai szolgálatot.