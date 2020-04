A hegyvidéki termék megjelölés európai szinten elismert, a piacon az illető termék többletminőségét hivatott bizonyítani, s megkönnyíti a vásárlóknak a minőségi termékek azonosítását. Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a „hegyvidéki” megnevezés csak olyan termékekre kerüljön rá, amelyek bizonyítottan hegyvidéki eredetűek.

Romániában a hegyvidéki termék megnevezés valósságát a mezőgazdasági minisztérium alárendeltségében működő Hegyvidéki Övezet Országos Ügynöksége ellenőrzi. A hegyvidéken készült termék a vásárló számára főként az alapanyagok termőhelyeinek csökkent szennyezettségét illetően jelent minőségi többletet.

A megnevezést csak akkor használhatja a termelő, ha erre engedélyt kapott. Az engedélyezés mikéntjét a produsmontan.ro/despre-produs-montan weboldal foglalja össze. A megnevezést húson, tejen, illetve ezekből készült termékeken, pék- és cukrászipari termékeken, zöldségeken, gyümölcsökön, halon és méhészeti termékeken használják a termelők.

Jelenleg az országban 165 termelő jogosult a hegyvidéki termék megnevezés használatára, a Hegyvidéki Termékek Országos Nyilvántartásában 579 terméket tartanak számon. Kovászna megyéből hetven terméken jelenik meg a hegyvidéki termék megnevezés, ezeket 13 termelő állítja elő. A legtöbben Bodzaforduló környéki termelők, de vannak köztük kovásznaiak, nagybaconiak, zoltániak és árkosiak is.

Csutka Attila Zoltánban működtet tehénfarmot és tejfeldolgozót. Az itt előállított nyers tej és két sajtféle esetében használja a hegyvidéki termék megnevezést. Volt egy kis bürokrácia a megnevezés használati jogának megszerzésével, de érdemes volt végigjárni az utat – mondta el érdeklődésünkre. Termékein a megnevezés azt mutatja, hogy a nyersanyag, a tej előállításához használt, hegyvidéken megtermelt takarmány sokkal jobb minőségű, változatosabb összetételű, mint a síkvidéki. Nem utolsósorban a tej és a sajtok előállításának higiénikus körülményeit is jelzi a megnevezés – mondotta a termelő. Fontos előny az is, hogy a hegyvidéki termékeket csak 5 százalék áfa terheli. Ez a vásárlóknak kedvez, akik olcsóbban kaphatják meg a jobb minőségű árut – részletezte Csutka. A termelő azt is elmondta: a kisebb gazdáknak is ajánlja, hogy termékeiken, főként a tejen jelentessék meg a hegyvidéki termék megnevezést. Nem nehéz megszerezni, de piaci előnyökkel jár.