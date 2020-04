Közel egy hónapja kapcsolódott be a koronavírus elleni küzdelembe a sepsiszentgyörgyi Rotary Klub, egyebek mellett nagy értékű egészségügyi berendezések beszerzésével, védőfelszerelések és eszközök (fertőtlenítőkapu, plexiakváriumok, műanyag védőálarcok) gyártásával és nem utolsósorban az ezekhez szükséges anyagi háttér adományokból történő előteremtésével. Tagjai az anyagi hozzájáruláson túl személyesen is részt vesznek az egészségügyi intézményeknek szánt eszközök eljuttatásában. A szervezetnek a napokban sikerült tető alá hoznia egyik legjelentősebb akcióját, két lélegeztetőgép beszerzését. Ezeket és a hozzájuk tartozó betegmegfigyelő felszereléseket hivatalosan holnap adják át a megyei kórháznak.

Bartók Árpád, a sepsiszentgyörgyi Rotary Klub soros elnöke lapunk megkeresésére elmondta: sajnos azt tapasztalják, hogy a beszerzés kész kalanddá vált, akár berendezésekről, védőeszközökről, akár a koronavírus-fertőzés kimutatására alkalmas tesztekről van szó. Sok esetben alaposan meg kell gondolniuk azt is, hogy egyáltalán belevágjanak-e egy vásárlásba, ki merjék-e fizetni az előleget (amely általában a vételár 50 százalékánál kezdődik). Üzletemberekként elég sok beszerzést lebonyolítottak már, de most abban a helyzetben vannak, hogy akkor hiszik el, hogy sikerült megvásárolniuk a kórháznak, családorvosoknak szánt eszközöket, ha azok megérkeztek. A Hongkongból rendelt gyorstesztek esete mutatja a legjobban, mennyire esetlegessé vált az egész, az eszközök hosszas vargabetűvel jutottak Sepsiszentgyörgyre. Kolozsvárra érkeztek meg, majd Marosvásárhelyre kerültek, végül magánrepülővel Prázsmárra és onnan gépkocsival a megyeszékhelyre. Az egész folyamat összesen három hétig tartott – mondta el az elnök.

Bartók Árpád szerint jó érzés volt ugyanakkor látni, hogy a gyűjtési akciójuk meghirdetését követően nagyon gyorsan befutott az első 500 ezer lej, a közösség összetartónak bizonyult. Általános célként egymillió lej összegyűjtését jelölték meg, de nem ez a lényeg, hanem hogy minél több eszköz beszerzéséhez sikerüljön biztosítaniuk az anyagi hátteret. Sok az adományozó, többen kisebb összeggel járulnak hozzá, 50–100 lejjel, külföldről esetenként pár száz euróval támogatták őket, de voltak igazán nagy tételek is. Igyekeztek megtalálni a legjobb pénzátutalási feltételeket, végül a Transilvania Bank részéről kapták a legjobb ajánlatot, egyszázalékos kezelési költségről egyeztek meg a bankkártyás adományátutalások esetében. Más pénzintézeteknél sajnos ezek a díjak meghaladták az utalt összeg hét százalékát. A bank emellett anyagi segítséget is nyújtott. Az adományokat a https://rotary-sfgheorghe.ro/hu/tamogatas/ címet felkeresve lehet eljuttatni az erre a célra nyitott számlákra. Emellett nemrégiben a Bertis üzletekben adománygyűjtő dobozokat is elhelyeztek azok számára, akik nem a bankokon keresztül szeretnék támogatni kezdeményezéseiket.

Érdeklődésünkre Bartók Árpád azt is elmondta: eredetileg öt lélegeztetőgép, valamint tíz betegmegfigyelő eszköz beszerzését tűzték célul a védőmaszkok, gyorstesztek és fertőtlenítőszerek vásárlása mellett. A kétezer gyorsteszt körülményesen, de megérkezett, a fertőtlenítőszereket is kiosztották már a megye 103 családorvosi rendelőjének. Az öt lélegeztetőgép és a társított berendezések – amelyek kiválasztása a kórház orvosai­nak irányítása alatt történt – még gyártás alatt vannak Németországban, viszont további két lélegeztetőgépet sikerült raktáron találniuk. Ezek múlt csütörtökön megérkeztek, és megtörtént a személyzet kiképzése is. A Rotary Klub továbbá társult a Vöröskereszt háromszéki szervezetével, valamint a Kovászna megyei prefektúrával. Az együttműködés révén összesen 200 oxigénsűrítőt és 103 noninvazív lélegeztetőgépet bérelnek. Ezekből tegnapig 45 érkezett meg, további 55 pedig szerdán kerül Sepsiszentgyörgyre.

A klub Facebook-oldalán közzétettek szerint helyben is folyamatosan készülnek az egészségügyi személyzetnek, intézményeknek szánt biztonsági eszközök. A sepsiszentgyörgyi MultiNr Kft. az intenzív terápia osztályra szánt műanyag „akváriumokat” és védőálarcokat gyárt már e hónap elejétől. Előbbiek a megyei kórházhoz kerültek, utóbbiakból pedig a baróti városi kórház, illetve a hidvégi idősek otthona is kapott. Most szombaton ugyanakkor szintén az említett vállalkozás – amelynek vezetője, Bokor-Tóth Zoltán szintén a klub tagja – átadta az első fertőtlenítőkaput a megyei sürgősségi kórháznak. Az eszközt a cég fejlesztette ki és tesztelte. A klub közlése szerint nemcsak egészségügyi intézményeknek ajánlják ezeket a kapukat, hanem minden olyan tevékenységnél hasznosak lehetnek a járványmegelőzésben, ahol sok ember fordul meg.