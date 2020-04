Online üzemmódban a könyvtár

Más kulturális intézményekhez hasonlóan, több mint egy hónapja a nagyközönség előtt a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár is zárva tart, alkalmazottjai azonban minden szinten dolgoznak, csak az olvasók közvetlen kiszolgálása nem működik. A munkakörök átalakulásáról, új kezdeményezéseikről, az online munka nehézségeiről, lehetőségeiről Szonda Szabolcs igazgatót kérdeztük.

Amit lehet, megtartottak szolgáltatásaik közül, de a kényszerhelyzet miatt sajnos éppen az szünetel, ami a lényegét adta az intézmény működésének: a személyes kapcsolat a könyvtárlátogatókkal – kezdi beszámolóját az igazgató.

Sok a teendő

A könyvtár csapatának is sok mindent át kellett gondolnia az utóbbi hetek során, de teljes gőzzel zajlik a távmunka. Igyekeznek olyan tartalmakat közzétenni a könyvtár virtuális felületein, amelyek kapcsolódnak eddigi tevékenységeikhez. A feladatkörök nagyrészt megmaradtak, mindenki végzi a dolgát, hetente beszámol napi bontásban, hogy hol tart a munkájában. Statisztikák, bibliográfiák, beszerzési hiánylisták, könyvajánlók készülnek, zajlik a digitalizált anyagok repertorizálása, javítják az elektronikus katalógus tartalmát, előkészítik a periodikák (újságok, folyóiratok) leírását, új tartalmakkal töltik fel a könyvtár honlapját, Instagram- és Facebook-oldalait. Külön oldala van a könyvtárnak, a fiókkönyvtárnak és a gyermekrészlegnek is, így jobban lehet rendszerezni, súlyozni a bejegyzéseket, a közönség különböző rétegeire figyelve. Felolvasnak, kulturális híreket népszerűsítenek, az internetre szánt szövegek, rajzok, fotók, filmecskék mellett a jelenleg szünetelő gyermekfoglalkozásokhoz kellékek készülnek, például meseszőnyeget varrnak. Az alkalmazottak kisebb része adminisztrációs teendőkkel foglalkozik, a könyvkötészet igyekszik behozni a lemaradást, épület-karbantartási munkálatokat végeznek, többek közt alaposan kitakarítva, fertőtlenítve az épületet. Egyes kollégák, a jogszabályok lehetőségeivel élve, kénytelenek voltak szabadságot kivenni, hogy gyermekükkel legyenek otthon, csökkentett fizetéssel – magyarázza Szonda Szabolcs, hozzátéve, hogy a szükségállapot miatt szerencsére senkit nem kellett elbocsátani állásából, és hogy biztató, ahogyan munkatársai feltalálták magukat.



Virtuális interaktivitás

Legfontosabb céljaikként a közölt információk személyessé tételét és az interaktivitást nevezi meg az igazgató: igyekeznek olyan akciókat kitalálni, amelyek visszajelzésre ösztönzik közösségi oldalaik látogatóit. Jelenleg is várnak hang- és videofelvételeket az olvasóktól, amelyeken irodalmi alkotásokat olvasnak fel, hogy feltölthessék ezeket a könyvtár internetes felületeire. A gyermekkönyvtár oldalán is olyan felhívások voltak az utóbbi időben, amelyek visszajelzést igényeltek, így is próbálják valamelyest pótolni a személyes kapcsolat hiányát.

A távmunkára áttérés komoly tanulási folyamat, másfajta időbeosztást igényel – mondja az igazgató: „Otthon egészen más erőforrásokat kell mozgósítani, mint a munkahelyen, nehéz elválasztani a munkát a környezettől, de a lelkesedés olykor csodákat tesz, ötletekben nincs hiány.” Kisebb munkacsoportokat alakítottak, ahol naphosszat zajlik az egyeztetés, mert az online kommunikáció több időt és energiát vesz igénybe. Amíg tart ez az áldatlan állapot, igyekeznek maximálisan kihasználni a virtuális tér lehetőségeit, arra is figyelve, hogy mostani munkájuk eredményeit a szükségállapot után is hasznosítani lehessen. A magyar költészet napja alkalmából versmaraton zajlott a könyvtár Facebook- és Instagram-oldalán: reggel kilenctől éjfélig óránként közzétettek egy-egy, a munkatársak által ajánlott verset. „Kétségkívül riasztó időket élünk, de ez szakmai szempontból alkalmat ad olyan projektek véghezvitelére, amelyekre a közönségszolgálat mellett nem jutna elegendő idő” – fogalmaz az igazgató, hozzátéve, hogy azért egyre jobban hiányzik az a pörgés, ami a közönség jelenlétével együtt jár.



Visszajelzések

Kérdésünkre, hogy van-e érdeklődés az interneten zajló programjaik iránt, Szonda Szabolcs elmondta, hogy egyes bejegyzésekre jobban, másokra kevésbé reagálnak a látogatók, de az eddigi érdeklődés nem csappant, ami már eredménynek számít a jelenlegi helyzetben, amikor „irdatlan mennyiségű értékes információ zúdul a virtuális felületek látogatóira”. Az online kommunikáció jó működtetése hosszú távú folyamat, amelyhez nap mint nap kell tenni egy-egy új elemet. Fenn kell tartani az érdeklődést, azt fokozatosan erősítve, ahogyan az olvasószolgálat és a rendezvények esetében is történik. A könyvtár jelenlegi közönsége évek során formálódott, és nem a számszerűsége a meghatározó, hanem az, ahogyan figyel, reagál, amit igényel.



A könyvtárosok világnapja

Múlt kedden volt a könyvtárosok világnapja, és kaptak aznap egy szép olvasói üzenetet – mondja az igazgató. A feladó hálás volt azért, hogy itt nemcsak kedves könyveit találja meg, de mindig barátságosan fogadják. „Örülök, ha ezt érzik a látogatóink, hisz ez a célunk. A könyvtáros munkája nemcsak abból áll, hogy kiad és visszavesz könyveket, különböző rendezvényeket, foglalkozásokat szervez. Rengeteg háttérmunkát is végez, tájékozódik, adatokat gyűjt, és ami döntően fontos: beszélget az emberekkel. Amennyire egyszerűnek tűnik ez a fel­adat, annyira nehéz jól végezni, pedig valójában ezen is múlik, hogy mennyire szeretnek bennünket az olvasók. Úgy kell dolgoznunk, hogy minden napot a könyvtárosok világnapjának érezhessék látogatóink” – zárta szavait Szonda Szabolcs.