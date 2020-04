A gének visszavágnak?

Mivel Hargita megyében a legnagyobb arányban élnek székelyek s a legkevesebb koronavírussal fertőzött van, ékes bizonyíték arra az elméletre, amivel a neves történész, Nicolae Iorga is foglalkozott, miszerint a székelyek nagy része tulajdonképpen elmagyarosodott román, sőt, ezek szerint a legősibb románok az ősi románok között. Úgy látszik, ezzel az elmélettel nincs tisztában a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter, aki azt mondta, hogy a határon túli magyarokat segítik védőfelszerelésekkel, de például az Adevărul újság vezércikkírója, Ionel Grigorescu sincs, akit rettenetesen felháborított, hogy Magyarország miért küldött orvosi segélyt ezeknek a most még egyelőre magyarul beszélő (és magukat magyarnak tartó) románoknak hat erdélyi megyébe. Mindezt Kelemen Hunor jelentette be. Grigorescu úr szerint egy humanitárius segélyt nem lehet etnikai kritériumok alapján vagy egy bizonyos földrajzi régióba küldeni. Ezt csakis népszerűséghajhászásból és politikai számításból tették. Bizony el tudom képzelni, hogy a magát magyarnak tartó orvos magyar maszkban, kesztyűben hozzászól magyarul a beteghez, és ha az nem tud válaszolni, akkor nem foglalkozik vele. Kérdem én: miért is nem küldtek mindent a magyarok például Suceavára, ahol a legnagyobb a baj? „Ezeket a pillanatokat elpolitizálni, kihasználva a nehéz helyzetet, amelyben Európa népei vannak, a legnagyobb cinizmusra, rossz ízlésre és… az emberiesség teljes hiányára vall” – írja Grigorescu úr. Aztán azzal folytatja, hogy bezzeg az Egyesült Arab Emirátusok százszor nagyobb segélyt küldött, mint Magyarország, ,,minden önös érdek nélkül, és anélkül, hogy megszabták volna, kik vagy melyik régió kapja”. Így adtak leckét méltóságból Kelemen Hunornak és Magyarországnak.

De visszatérve a (jó román) génteóriára, most kezdem érteni, hogy Iohannis miért fél olyan erősen a koronavírustól. Ő csak mondja, hogy mindannyian románok vagyunk, de valójában fél attól, hogy génjeiben még maradhattak valami germán nyomok, és ezért rá veszélyesebb a COVID-19. Az igazi jó ortodox románok olyanok, mint Marcel Vela belügyminiszter, aki egyezségre jutott az ortodox egyház pátriárkájával, a Felettébb Boldog Daniellel, hogy a hívek saját lábúlag tudjanak elmenni a templomokba és saját kezűleg vegyék magukhoz a szentelt pászkát és a szent fényt. Ez lehetett a fizetség a munkahelyén (Ceaușescu volt irodájában) történt ördögűzésért, amelyet a karánsebesi ortodox püspöktől kért. A pátriárka mondta, hogy egyháza szenvedni fog, mert üresek lesznek a templomok (és a perselyek is, bár ezt nem mondta). Mivel Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen, most az ortodox egyház nagyjai úgy gondolták: ideje, hogy fizessen nekik Vela, aki nagy titokban alá is írta a megállapodást, hogy az ortodox hívek templomba mehessenek szentségekben részesülni. Iohannis minderről nem tudott, és éppen csak nem szedte le a szenteket, mert ő nem ortodox, és ezért nem ment gyónni a pátriárkához, pedig lehet, őt is meggyóntatta és meggyőzte volna Daniel. Aztán irigységből, hogy az ortodoxoknak se legyen jobb, mint neki, aki húsvétkor nem tudott templomba menni, pedig mehetnékje volt, felháborodott a titokban megkötött egyezség miatt és kirohant Vela ellen. Vela főnöke, Orban sunyított egyet az eset kapcsán, mivel bizony neki, az unitáriusnak is jól jönnének az ortodoxok szavazatai. Benne megvolt a jóindulat, és lehet, hogy az ortodox pópák emlékezni fognak mostani meg (nem)nyilvánulására, és arra fogják biztatni híveiket, hogy szavazzanak rá. Mert mi történik, ha érvényben marad a megegyezés? Ahogy Iohannis is mondta: akkor az ünnepek után temetések lesznek. Ezzel hátba szólta és szúrta Orbant, akinek jól jött volna néhány százezer szavazat, ami semmi a néhány ezer halotthoz képest, akik esetleg elpatkolnának a nagynemzeti vallásos összejövetelek után. Sőt, mivel általában idősek a veszélyeztetettek, még jól is jönne neki, mint kormányfőnek, a nyugdíjasok számának ilyesfajta csökkentése.