A szerződés aláírásáról közleményben számolt be a megyeháza, amelyben idézik Tamás Sándort, aki szerint a koronavírus elleni küzdelem idején is folytatódnak a beruházások, Erdővidék fejlesztése pedig kiemelten fontos. Ezt a célt szolgálja Erdővidék Modernizációs Programja is, amelyet a Potsa József megyefejlesztési stratégiára építve indítottak el, s amely a gyakorlatban egy összehangolt infrastrukturális fejlesztést jelent. Az elnök szerint, amint az időjárás engedi, nekilátnak a Málnásfürdő, Mikóújfalu és Bibarcfalva közötti, valamint a baróti terelőúton át az ágostonfalvi hídig tartó, 33 kilométeres útszakasz teljes körű felújításának. A beruházás az úttest korszerűsítése mellett 15 híd felújítását, 29 kilométer földsánc kialakítását, 9 km betonozott sánc, 6 km fémkorlát és 8 km járda megépítését tartalmazza, s korszerűsítenek három vasúti átjárót és 117 átereszt is – sorolta az önkormányzati vezető.

Amint arról korábban több rendben beszámoltunk, a beruházás költségeinek túlnyomó részét uniós forrásokból fizetheti a megye a Regionális Operatív Programból elnyert támogatás révén. Háromszék Brassó megyével közösen pályázott, 2018 februárjában a finanszírozási szerződést jelképes gesztusként az ágostonfalvi hídon írták alá a Brassó megyeikkel közösen. A megállapodások értelmében a szomszéd megyében az Ágostonfalva–Ürmös–Apáca–Szászmagyarós szakaszon újul meg az útburkolat, kijavítják a hidakat és átereszeket, készül helyenként járda és fedett sánc is. Az uniós pályázati kiírásban egyébként országos vagy megyei jelentőségű utak összekötését célzó korszerűsítési tervekkel lehetett pályázni. A Kovászna megyei pályázat teljes értéke 88 millió lej (ebből 75 millió a munkálat értéke), a megyei önkormányzat hozzájárulása ehhez 4,6 millió lej. A megvalósíthatósági tanulmány, valamint a műszaki terv még 2018-ban elkészült, s már 2019 júniusában minden készen állt a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzés meghirdetésére. Ezt sikerült most lezárni. Az eljárást megnehezítette az előző szociáldemokrata kormány által elfogadott 114-es sürgősségi kormányrendelet, amely az építőipari alkalmazottak minimálbérét 3000 lejre növelte, így a beruházás költségszámításait módosítani kellett.

A megyeháza közleménye emlékeztet továbbá, hogy az Erdővidéket célzó fejlesztési programban szerepel még a Barótot Vargyason át Hargita megyével összekötő 17 kilométeres útszakasz teljes korszerűsítése is. Ezt is uniós forrásból valósítják meg, amire Hargita megyével közösen pályáztak sikeresen. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás itt még nem zárult le. A két nagy beruházáson kívül kormányprogramból érkező támogatásból építik az Ajta pataka fölött átívelő hidat, a megyei önkormányzat pedig saját költségvetéséből végzi a fennmaradó megyei besorolású utak aszfaltozását – olvasható a közleményben.