Összefogás védőmaszkokért

A védőmaszkokat az RGT cégcsoport adományozta a község lakóinak. Időközben a kézdivásárhelyi New Fashion készruhagyár újabb négyszáz leszabott, varrásra előkészített anyaggal támogatta Esztelnek községet, ezért Domokos Ferenc polgármester és Varga Attila községmenedzser kéréssel fordul a lakossághoz, és köszönettel veszi azoknak az önkénteseknek a jelentkezését, akik vállalják az arcmaszkok megvarrását. Az anyagok ötvenes csomagolásban vannak, és minden csomag tartalmaz egy-egy már elkészített darabot is, amelyet a varrónők mintának használhatnak. Természetesen ötvennél kevesebbet is lehet igényelni. Az elkészült maszkokat az idősebbeknek vagy a rászorultabbaknak ajánlják fel ingyen.