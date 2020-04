Az Egyesült Államokban folyamatosan emelkedik a fertőzöttek és a járványban elhunytak száma, 764 265 vírusfertőzöttet és 40 565 halottat jegyeztek, 71 012-en felépültek. Amerikában több helyen is tüntetéseket tartottak, hogy minél hamarabb oldják fel az államok kormányzói a korlátozásokat. Andrew Cuomo, New York állam kormányzója vasárnap este azt mondta, hogy a járvány elleni harcnak még csak a közepén járnak. „A szörnyű járvány ismét támadhat, ha túl korán nyitjuk meg az államot” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a járvány csúcspontján túljutottak, a járványgörbe leszállóban van. Leszögezte, hogy az újraindítást az egészségügyi helyzet alakulásához kell igazítani.

Európában, bár a halálos áldozatok száma már meghaladta a százezret, Spanyolországban lassult a megbetegedések üteme, hétfőn 198 674 volt a fertőzöttek száma, míg az elhunytaké 20 453, a gyógyultaké pedig 77 357. A napi jelentésből egyelőre hiányoznak az idősotthonokban és szociális intézményekben megfertőződöttek, illetve elhunytak adatai, amelyek becslések szerint akár több ezerrel is növelhetik a halálesetek számát.

Olaszországban 178 972 volt a diagnosztizált fertőzöttek száma, a halottaké 23 660, a járványból 47 055-en épültek fel. Az országban napok óta mérséklődik az új halálesetek száma, ezen a héten a vasárnapival együtt háromszor is 500 alá esett a korábban 900 fölé is emelkedő napi új esetszám. Franco Locatelli, a Közegészségügyi Hivatal elnöke megerősítette, hogy Olaszországban lefelé ível a járványgörbe. Olaszország a május 4-től ígért enyhítésekre készül a több mint két hónapig tartó korlátozó intézkedések után. Giuseppe Conte miniszterelnök pénteken este jelentette be, hogy májusban kezdődhet el az úgynevezett második fázis a korlátozások lassú és fokozatos feloldásával: ennek részleteit egy 17 tagú szakértői csapat dolgozza ki.

Franciaországban, ahol csütörtökön tetőzött a járvány, 154 098 volt a fertőzöttek száma, a halottak száma közelít a húszezerhez, 19 744 volt hétfő reggel. A franciák valószínűleg még hosszú ideig nem élhetnek úgy, mint korábban – mondta vasárnap Edouard Philippe miniszterelnök. Az egészségügyi válság még nem ért véget – tette hozzá. „A járvánnyal szemben győzelemre állunk, a helyzet lassan és fokozatosan, de biztosan javul” – mondta, miután a kórházi betegek száma immár ötödik napja csökkent.

Németországban 1774 új megbetegedést regisztráltak, ez napok óta a legalacsonyabb szám. A legfrissebb adatok szerint az országban 141 672 főnél igazolták a fertőzést. A halálos áldozatok száma 24 óra alatt 110 fővel 4400-ra emelkedett. A Robert Koch Intézet közölte: számítanak arra, hogy a napokban emelkedni fognak a számok, ugyanis néhány labor késik az eredmények továbbításával, de így is úgy tűnik, hogy lassan ugyan, de csökken az új esetek száma. Újra kinyithatnak a 800 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek, amennyiben betartják a megfelelő higiéniai utasításokat, és sikerül megoldani, hogy az emberek megfelelő távolságban legyenek egymástól. Könyvesboltok, autóalkatrész-kereskedések, bicikliüzletek is kinyithatnak, sőt, néhol az állatkertek is újra látogathatóak. A korlátozások enyhítése minden szövetségi államban más.

Nagy-Britanniában hétfőre 121 173-ra emelkedett a megbetegedettek száma, és 16 060-an haltak meg. Kórházvezetők bírálják a kormányt, ennek fő oka a megfelelő védőeszközök hiánya, sok helyen szerintük „kritikus mennyiség” áll csak rendelkezésre, miközben az ország vezetői szerint minden rendben van. Illetve azt is felróják Boris Johnson miniszterelnöknek, hogy a járvány kezdetén öt vészhelyzeti egyeztetést is kihagyott. Korábban a kormány ezt azzal magyarázta, hogy a miniszterelnök maga is érintett volt a betegségben, de az orvosok szerint még jóval korábbi egyeztetésekről van szó. Arra kérik a kormányt, hogy ne tegyenek felelőtlen kijelentéseket, például ne mondják, hogy rengeteg védőruha érkezett az országba, amíg meg nem győződtek arról, hogy azok a köpenyek olyanok, amelyek megfelelnek a követelményeknek és a frontvonalban dolgozók használni tudják.

Belgiumban hétfő reggelre elérte az 5683-at a halálesetek száma, a vírus terjedése továbbra is töretlen, a fertőzések száma 38 496 volt.

Oroszországban 42 853 volt a fertőzöttek száma, 361 a halottaké, 329-en gyógyultak fel a kórból. Mihail Mursako orosz egészségügyi miniszter hétfőn azt mondta, hogy a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése egyenletes, hatékonyak voltak a kijárási korlátozások. A 12,5 milliós lakosságú orosz fővárosban az azonosított fertőzöttek száma hétfőre 2026-tal 26 350-re, a halálos áldozatoké 28-cal 204-re, a gyógyultaké pedig 75-tel 1838-ra nőtt. Az újonnan fertőzöttek csaknem fele 45 évnél fiatalabb. Anasztaszija Rakova moszkvai polgármester-helyettes kijelentette, hogy a gyógyultakat vérplazmaadásra ösztönzik, a donoroknak a főváros 150 milliliterenként 1250 rubelt fizet a plazmáért.

Ausztrália északi részein hétfőtől újra kötelező az iskolai jelenlét. A ritkán lakott területen kevés megbetegedést regisztráltak, a 28 fertőzöttből 11-en pedig már felépültek. A hatóságok 3600 tesztet végeztek a 229 ezer lakosú környéken. Ez az egyetlen olyan terület Ausztráliában, ahonnan nem jelentettek halálos esetet. Syndey-ben pedig újranyitnak a strandok, de nem szórakozásra, a hivatalos indoklás szerint csak testedzés miatt lehet látogatni a partot.