Trump megfenyegette Kínát a járvány miatt

Az amerikai elnök szombaton figyelmeztette Kínát, hogy következményei lesznek annak, ha kiderül, hogy felelős a koronavírus-járványért. Fehér házi sajtótájékoztatóján Donald Trump arról beszélt, hogy a járványt annak elindulása előtt megállíthatták volna Kínában, azonban mégsem tették, és most az egész világ szenved miatta. Vasárnap Trump már azt is bejelentette, nyomozókat küldene a kínai Vuhan városába, hogy kivizsgálják azt a laboratóriumot, ahonnan – állítása szerint – kiszabadulhatott a koronavírus. A kínaiak egyelőre nem nyitottak a látogatásra.

Fotó: Tasos Katopodis/UPI/Bloomberg via Getty Images

Donald Trump szerint, amennyiben Kína nem hibázott, hanem tudatosan felelős a járványért, akkor annak következményei kell hogy legyenek. Az amerikai elnök nem részletezte, hogy az Egyesült Államok milyen intézkedéseket tenne.

Az amerikai elnök és más fontos tisztségviselők is a transzparencia hiá­nyával vádolták meg Kínát azután, hogy tavaly elszabadult Vuhanban a koronavírus-járvány, elmúlt héten pedig az USA elnöke leállította az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) nyújtott amerikai pénzügyi hozzájárulást, azzal vádolva a szervezetet, hogy az Kína-centrikus.

Az USA és Kína nyilvánosan vitázik a koronavírussal összefüggésben, az amerikai elnök és más politikusok kínai vírusként hivatkoztak a koronavírusra, emellett élesen elutasították azokat a – szintén nem bizonyított – kínai felvetéseket, amelyek szerint a koronavírus eredete az amerikai hadsereghez lenne köthető.

Az amerikai politikusok szem előtt tartják a lehetséges hátrányokat is, amennyiben a két ország vitája túlságosan is felfokozottá válna, az USA ugyanis nagymértékben támaszkodik az amerikai egészségügyi dolgozók számára Kínából érkező védőeszközökre, emellett Donald Trump is fenn kívánja tartani a két ország korábban elfogadott kereskedelmi megállapodását.