A ma déli jelentések szerint harmincnégy koronavírussal fertőzött beteget kezelnek a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, közülük tizenöten Brassó megyeiek, akiket ortopédiai és más sebészeti beavatkozások okán irányítottak át Háromszék legnagyobb egészségügyi intézményébe – amely a járvány ideje alatt a Cenk városi kórház háttérintézménye –, ezen kívül ketten súlyos állapotban fekszenek az intenzívosztályon. Vasárnap reggel egy társult betegségekben is szenvedő, 62 éves háromszéki páciens elhunyt a kórházban.

A ma déli sajtótájékoztatón dr. Roșu Mátyás orvos igazgató és András-Nagy Róbert kórházmenedzser ismertette a jelenlegi helyzetet. Elmondták, a vasárnap elhunyt hatvankét éves páciensnek korábban infarktusa volt, több mint két hónapja csípőprotézissel műtötték, ismert volt magas vérnyomásáról, a fertőzés súlyosbította az állapotát, ennek következtében veszítette életét. Vele együtt a megyei kórházban eddig négy háromszéki fertőzött beteg hunyt el, egy brassói páciens szintén itt veszítette életét. Egy új esettel hatvanhatra emelkedett a megyei kórház alkalmazottjai körében eddig elvégzett tesztek pozitív eredménye – mondotta a menedzser.

Újságírói kérdésre válaszolva dr. Roșu Mátyás elmondta, a kórházban kezelt fertőzöttek egy része már meggyógyult, a tünetmentes kollégái otthoni, illetve a Sport Szállóban elkülönítésben vannak. Akinek lejár az elszigetelési időszaka és két negatív tesztet mutat, visszatérhet a munkába. Senkit nem lehet otthon kezelni, ha gyógyszerere szorul, be kell utalni a kórházba – hangsúlyozta az orvos igazgató.

Az online sajtótájékoztatón felmerült, a fertőzött kiskorúak mellett beutalják-e az anyukákat akkor is, ha ők nem fertőzöttek, illetve fordítva, ha az anyuka pozitív teszteredményű és a gyermek nem, erre András-Nagy Róbert azt válaszolta, ebben az időszakban is érvényes az a jogszabály, hogy a három év alatti gyermek esetében a szülő nem fizet kórházi lakhatási költséget, három év fölött fizet, de semmi nem tiltja, hogy járványidőben ez változzék, ezért a megyei kórház ehhez tartja magát, kérésre befogadják a kiskorú gyermek mellé a szülőt is.

A sajtótájékoztatón arra is rákérdeztek, a különböző laboratóriumokban végzett teszteredmények megbízhatóak-e, illetve a kórház által közölt teszteredmények a valós helyzetet mutatják-e az intézmény alkalmazottjainak megfertőzöttsége tekintetében. András-Nagy Róbert elmondta, ha egy laboratórium akkreditált, akkor ott lehet teszteket végezni, és azok eredményét el kell fogadni. Az egészségügyi személyzetnél egy új esetet regisztráltak, az illető négy hete nem volt a kórházban, ennek az esetnek a járványtani ankétja folyamatban van – mondotta. Az illető a nőgyógyászaton dolgozik, kulcsszereplője az osztálynak, ezért is késik az osztály újraindítása, aminek egyelőre a szervezési előkészületei folynak – mondotta. A korábbi fertőzés miatt újratesztelték a szülészet-nőgyógyászati és újszülött osztály teljes személyzetét, akkor derült ki az említett alkalmazott fertőzöttsége, aki teljesen tünetmentes, ezért kell várni az osztály hivatalos újraindítására – mondotta a menedzser.

András-Nagy Róbert fontosnak tartotta, hogy tisztázza, a kórháznak nem áll érdekében elhallgatni, hogy eddig hatvanhat alkalmazottja fertőződött meg a járvány kezdete óta és hányan gyógyultak meg, illetve a bent fekvők milyen állapotban vannak, ha ezt tették volna, akkor nem jelentik a valós számokat, de fontosnak tartották, hogy a kór továbbterjedésének megakadályozása miatt pontos adatokat közöljenek – oszlatta el a kételyeket. A teljes kép kialakítása érdekében közölték az információkat, de a megyéből küldött teszteket több laboratóriumban végzik. Az eredményeket az illető laboratóriumok kötelesek megyei és országos szinten is jelenteni, a megyei kórházhoz csak azok az adatok jutnak vissza, ami az ő intézményüket érinti. Felvállalták az alkalmazottak teljes körű tesztelését annak érdekében, hogy elkerüljék a még nagyobb bajt, ezért sem érdekük, hogy elhallgassák az igazságot, a lényeg, hogy időben felfedezzék a fertőzés tüneteit, és ezzel segítsék az egészségügyi személyzet mihamarabbi visszatérését a munkába – mondotta a menedzser.