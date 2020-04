Józsi bácsi a szakmát legény korában egy hilibi mesternél inasként tanulta. Foglalkozását 80. életévén túl is értékes szakmai örökségként és tisztességes megélhetési lehetőségként emlegeti, gondolatait folyamatosan áthatja a szakma dicső múltja iránti nosztalgia. A filmben szereplő Bende Tibor kovács is az utolsók közt van a községben, aki még fel tud vasalni egy fából készült szekérkereket. Az alkotópáros filmjei sajátos kordokumentumok, veszélyeztetett foglalkozásokat és életvilágokat örökítenek meg.

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámiroda ezen a héten keddtől csütörtökig naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-három­széki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük. Háromszék

Lépcsőházak fertőtlenítése

SEPSISZENTGYÖRGY területén fertőtlenítésre kerül sor minden tömbházban április 20–24. között a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében. A fertőtlenítés 9 órakor kezdődik és 18 óráig tart, 11 és 13 óra között szünetel. A várost öt övezetre osztották: ma az 5-ös övezetben – a városközpont és a Szemerja negyed egy része (beleértve a Vasile Goldiş utcát is) –, csütörtökön a 4-es övezetben – a nyugatról a Vasile Goldiş utca és északról a Nicolae Iorga utca közé eső terület –, pénteken az 1-es övezetben, az Állomás és a Csíki negyedben fertőtlenítenek. A fertőtlenítés idején és utána legkevesebb egy óráig tilos a lépcsőházba való ki- és belépés. Az önkormányzat kéri a lakókat, hogy a művelet elvégzéséhez, mely az egész közösség hasznát szolgálja, biztosítsák a bejárási lehetőséget a lépcsőházba és értesítsék a szomszédaikat is az akcióról.

KÉZDIVÁSÁRHELY önkormányzata ismét megkezdi a városban a lépcsőházak fertőtlenítését, a következő beosztással: ma a Margaréta, Stadion, Dózsa György, Bethlen Gábor és Építők utcában; csütörtökön a Fecske, Új, Hóvirág, Óvoda, Szabadság, Dózsa György és Achim András utcában; pénteken az 1918. december 1., Szabadság, Állomás, Molnár Józsiás, Haladás, Bem József, Vágóhíd és Gyárak utcában. Arra kérik a lakókat, hogy fertőtlenítés közben és a fertőtlenítés után még harminc percig maradjanak a lakásban.

Színház

MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁS-SOROZAT. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Facebook-oldalán zajló vetítéssorozatban ma 20 órától a Diploma után című produkció felvétele látható (rendező: Pinczés István, 2006/2007-es évad).

Hitvilág

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK. Sepsiszent­györgyön a szükségállapot idején a Krisztus Király-templomból szentmiséket köz­vetítenek hétköznap és vasárnap 17 órától a Facebookon és a krisztuskiraly.ro honlapon. * A központi katolikus plébánia kápolnájából esténként 18 órától, vasárnap 9 órától közvetítik a szentmisét a Sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia Facebook-oldalon.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adása: 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Mennynek Királyné Asszonya, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Bátorság, ne féljetek! Honlap: mariaradio.ro.

Adománygyűjtés

A Vöröskereszt Kovászna megyei szervezete gyűjtőkampányt indított védőfelszerelések beszerzésére, melyekkel a járvány idején az első vonalban dolgozókat, továbbá az öregotthonok, gyermekotthonok alkalmazottjait segítik. Ugyanakkor élelmiszer- és higiéniai csomagok összeállítására is gyűjtenek, hogy azokkal a kiszolgáltatott, illetve otthoni elszigetelésben levő rászoruló személyeket támogassák. Bárki adományozhat 2 eurót úgy, hogy a COVASNA szót sms-ben elküldi a 8837-es számra (az ország minden mobilhálózatában érvényes). Ugyanakkor felajánlásokat fogadnak a szervezet bankszámláján is: Román Kereskedelmi Bank, sepsiszentgyörgyi fiók, RO14­RNCB0124038020540001 (lej).

Halljuk egymást!

Telefonos segítőszolgálatot indított az RMDSZ Nőszervezete. A kezdeményezés célja megelőzni a bezártság okozta elmagányosodást, hiteles forrásból tájékoztatni a szépkorúakat, hozzáértő segítségnyújtást biztosítani számukra. Elsősorban azoknak az időseknek a helyzetén szeretnének könnyíteni, akiknek családja nem él itthon, vagy akik nem használnak számítógépet, internetet, a helyi segítő lehetőségekről pedig nem értesülnek. A program célja a tájékoztatás, amely szakemberek által összeállított útmutató alapján történik. Önkénteseik rendszeresen telefonálnak az ezt igénylő időseknek, akiket nem csak meghallgatnak, de naprakész információkkal is ellátnak. A szolgáltatást igénylő idősek a szövetség nőszervezetének ügyvezető elnökénél, Bogya Annánál jelentkezhetnek hétköznaponként 10–13 óráig a 0756 322 006-os telefonszámon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig 20 és 8 óra között a Dona (Csíki utca 1. szám, telefon: 0372 407 231); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Szabó Jenő utcai Ecofarmacia gyógyszertár (0267 364 974) teljesít éjszakai szolgálatot. Éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki.

Röviden

MÓDOSULT A HATÁRIDŐ. Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések leadási határideje október 30-ra módosult. Az új határidő szerint az igénylések utolsó postára adási dátuma: 2020. október 30.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 353-as, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben meg kell adni egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: azok a gyermekek, akik most töltik a 16 évet, továbbra is meg fogják kapni a juttatásukat. A tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell benyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Továbbra is elérhetőek a +40 746 833 944-es telefonszámon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.