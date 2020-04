Stuart Pringle pályaigazgató szerint Silverstone a Forma–1 történetében példa nélküli módon egymást követően két futamot is megrendezne.

Pringle a The Guardian brit lapnak adott nyilatkozatában kiemelte: a Forma–1 tulajdonosaival történt egyeztetéseik során többféle lehetőség is felvetődött az idei rendezéssel kapcsolatban, beleértve két futam lebonyolítását egy vagy egymást követő két hétvégén. „Teljesen biztos vagyok abban, hogy képesek lennénk ezek megrendezésére. Rengeteg tapasztalatunk és sok szakértelmünk van, aminek most hasznát vehetjük” – mondta Pringle. A pályaigazgató egyetértett a sportág több szereplőjének korábbi nyilatkozatával, miszerint az európai nagydíjakat – amennyiben egyáltalán meg lehet azokat rendezni – csak nézők nélkül tudják lebonyolítani.

Az autós gyorsasági világ­bajnokság 71. idénye március közepén rajtolt volna Ausztráliá­ban, de a koronavírus-járvány miatt röviddel az első szabadedzés előtt törölték a teljes versenyhétvégét Melbourne-ben. Ezután sorrendben a bahreini, a vietnami, a kínai, a holland, a spanyol, az azeri és a kanadai viadalt halasztották el, a monacói nagydíjat pedig törölték. Így leghamarabb a Francia Nagydíjjal kezdődhetett volna a szezon, de a június 28-ra tervezett futamot is valószínűleg el kell halasztani, mivel Emmanuel Macron államfő módosította a tömegrendezvényekre vonatkozó tiltás időpontját. A július 5-i Osztrák Nagydíj után következne július 19-én a Brit, majd augusztus 2-án a Magyar Nagydíj.