A Duvel egy klasszikus belga ale, amely nemcsak a nyugat-európai országban örvend nagy népszerűségnek, hanem az egész világban (a földkerekség több mint 60 országában kapható), és egy hipermarket révén már Háromszékre is eljutott.

A habos nedű története egészen az 1923-as évig nyúlik vissza, s a gyártó közlése szerint a mai napig is az eredeti recept alapján készítik, főzik ezt a seritalt. Mielőtt megittam volna ezt a sörkülönlegességet, kíváncsiságból a mindent (is) tudó Google-hoz fordultam, hogy lássam, mit kell tudni róla. Egy dolog nagyon megfogott: a palackozás után további két hónapig érlelt aranysárga főzet neve annyit jelent, hogy ördögi. Mit is mondhatnék egyebet, mint hogy ördögien finom.

A felsőerjesztésű Duvel illata kellemes, komlósan keserű és fűszeres. Kemény habkoronája dús, olyan, mint a szivacs, és meglepően sokáig megmarad a pohárban. Magas alkoholtartalma ellenére a Duvel íze harmonikus, tipikusan belga sörös. Ott van benne a komló, az élesztő, de némi gyümölcsös jelleget is hordoz magában. Utóíze hosszan tartó és kesernyés, a komlóra emlékeztet. Határozottan megérte megkóstolni, alkalomadtán biztos, veszek még belőle, annak ellenére is, hogy majdnem 12 lej üvege.

Adatok: • gyártja: Brouwerij Duvel Moortgat • származási hely: Belgium • ára: 11,49 lej • alkoholtartalom: 8,5% • száraz­anyag-tartalom: 17.6ºP • IBU: 30 • összetevők: ivóvíz, árpamaláta, komló, sörélesztő, glükóz • típus: erős világos sör (belgian strong ale) • színe: aranysárga • a sör pontszáma: 10/10.

Tibodi Ferenc

(sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Maláta. A maláta árpa, búza és egyéb szárított gabona csíráztatásával készült termék. A sör mellett a gabonából erjesztett szeszesitalok (whisky, vodka) egyik legfontosabb alapanyaga. A gabonafélék csírázásakor olyan enzim keletkezik, amely a gabonában levő keményítőt maltózzá és dextrinné bontja le, amelyet azután az erjesztőgombák alkohollá tudnak alakítani.