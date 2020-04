Bizonytalan olajpiac

Soha nem látott ingadozás jellemezte a nyersolaj piacát. A májusi leszállítású WTI-szerződések alapján a hordóár jelenleg 1,5 dolláron látszik stabilizálódni, miután hétfőn erősen negatív tartományban, -40 dollárt is elérő WTI-árfolyamot regisztráltak.

Ezzel szemben most a Brent típusú olaj ára esik, azonban a WTI júniusi leszállítású határ­idős kontraktusa 20 dollár felett áll. A hétfői és a tegnap hajnali negatív előjelű olajárak úgy fordulhattak elő, hogy a drámaian visszaeső olajfelhasználás következtében jóformán alig akad piaci szereplő, aki ténylegesen át is venné az olajat, a tárolói kapacitások pedig megteltek a cushingi tárolóban, a WTI leszállítási pontján. A koronavírus-járvány miatti karantén soha nem látott hirtelen visszaesést hoztak áprilisban az olaj keresleti oldalán. A Citi elemzője szerint a következő 4–6 hétben tárolói krízishelyzetet fog átélni az olajpiac, ami vad áringadozásokat okozhat. Az OPEC által előirányzott termeléscsökkentések csupán május elsejétől fogják enyhíteni az olajpiaci helyzetet, így addig továbbra is rendkívüli túlkínálatnak lehetünk tanúi.