Az 1998-ban elvégzett kataszteri felmérések során történt mulasztás erősítette fel a Hargita és Bákó megye közötti, akkor 40 éve fennálló határvitát – mutat rá a Csíkszentmárton által benyújtott kereset, melynek értelmében, noha a két település közigazgatási kiterjedése egyértelmű, hivatalosan nem állapították meg a határt közöttük, mivel Úzvölgye település hovatartozásáról nem született megegyezés. A kereset kitér arra is, hogy a törvény szerint Úzvölgye Csíkszentmárton része, erről az 1968. évi 2. számú, az ország közigazgatási felosztásáról szóló törvény, másrészt egy ennél korábbi, szintén 1968-as minisztertanácsi határozat is rendelkezik.

Csíkszentmárton ugyanakkor az 1906-ban készült, az „Úz egész patakától a tábláig”, illetve „Úz vize a IV. határ között” területek telekkönyveivel is igazolni tudja ezek hovatartozását. A bíróságon iktatott dokumentum szerint 1998-ban megkezdődött Dormánfalva és Csíkszentmárton területének kataszteri felmérése, utóbbi a Hargita Megyei Telekkönyvi Hivatal megbízásából, a feladatfüzetből viszont kimaradt Úzvölgye település mintegy 77 hektár területtel. Erről a munkálat átvételekor a csíkszentmártoni polgármester írásos észrevételt nyújtott be, a hibát a hivatal is elismerte, azzal magyarázva, hogy kevés volt a rendelkezésre álló idő, ezért nem vették be a feladatfüzetbe Úzvölgye felmérését. A hibás dokumentációnak, amelyet a telekkönyvi hivatal figyelembe vett, és amelyre Dormánfalva is hivatkozik, nincs jogi értéke – hívja fel a figyelmet a felperes.