„A pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi nagybúcsú az idei évben május 30-ra esik, amelyet az Eucharisztia éve és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülés jegyében szervezünk mi, ferencesek, a kegyhely őreiként. Ennek fényében választottuk a 2020-as év jelmondatát, amely a nagybúcsú mottója is egyben: A Szentlélek száll le rád. (Lk. 1, 36)” – áll a szervezők által megfogalmazott közleményben. Mint írják, korai még pontos információk közlése a búcsú folyamatát illetően, de minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a fogadalmi búcsú napján, ha zárt körben is, de szentmisét mutassanak be a kegyhelyen. (Székelyhon)

BÁNTALMAZÁSSÁ FAJULÓ MUNKAHELYI KONFLIKTUS? Tettlegesség áldozata volt – állítja Parászka Boróka újságíró. A Marosvásárhelyi Rádió szerkesztője nem hozta nyilvánosságra bántalmazója nevét, de az intézmény vezetőségéhez írt beadványában egyik kollégáját vádolja fizikai erőszakkal. A több ezer követővel rendelkező újságíró a Facebookon számolt be arról, hogy fizikai agresszió érte április elején, ennek nyomát, a jobb felsőkarján éktelenkedő kék foltot lefotózta, és kiposztolta szövege mellé. Az ugyancsak a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségében dolgozó Kiss Dénes egy másik nyilvános bejegyzésben tudomásra hozta: a kolléganője rá gondolt, amikor azt állította, hogy bántalmazták, ugyanis néhány nappal korábban a közszolgálati intézményen belül súlyos nézeteltérés támadt közöttük. “Kijelentem, szeretteimre esküszöm, nem támadtam meg, nem ütöttem meg, nem löktem meg, nem fogtam meg, nem agresszáltam fizikailag sem, szóban sem” – írja Kiss Dénes. Szász Attila, a rádió magyar szerkesztőségének vezetője elmondta, tudomása van két beosztottja konfliktusáról, az ügy kivizsgálását azonban a nyomozóhatóságokra bízza. A főszerkesztő-helyettes azt is kilátásba helyezte, hogy a kivizsgálás lezárása után a konfliktusban álló két munkatárs egyike távozni fog a közszolgálati intézménytől, mert a fizikai erőszakot és a valóság elferdítését egyaránt elfogadhatatlannak tartja. (Maszol)

SZABAD BEJÁRÁST KÉRNEK AZ ERDŐKBE. Több mint hétezren írták már alá azt a petíciót, melynek célja, hogy szabadon lehessen járkálni az erdőkben. A 2008-as erdészeti törvény értelmében a kirándulók csak a kijelölt ösvényeken közlekedhetnek és a kijelölt piknikövezetekben mozoghatnak speciális engedély nélkül, ezt kívánják módosítani. A kezdeményezők szerint az erdőkbe való szabad bejárás nem jelentené azt, hogy „bárki bárhol és bármikor bemehet az erdőbe, és főleg nem azt, hogy ott azt csinálhat, amit akar”, az általuk elképzelt szabályozás részleteire azonban nem térnek ki. (Transindex)