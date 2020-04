Kökösben annyira félnek az emberek a koronavírus-fertőzéstől, hogy szinte ki sem mennek a kapun, a település jelenleg kihalt falu képét mutatja – mondta Kovács Levente. Volt már fertőzött is a gyülekezetben, őt és más betegeket, az időseket nem látogathatja személyesen, ezért telefonon érdeklődik hogylétük felől.

Egy közösségi oldal csoportjában teszi közzé a mindennapi igét, amit személyesen visznek el a fiatalabbak idős családtagjaiknak, a gyülekezetben pedig telefonon is körbejár, a visszajelzések alapján a lelkész azt tapasztalja, hálásak az emberek a biztatásért és azért, hogy az ige erősíti a közösségi érzést még olyan körülmények között is, ha személyesen nem találkozhatnak. Az online istentisztelet éppen azokhoz az idősekhez nem érne el, akik a leginkább templomba járók, de különböző televíziós csatornákon követhetnek istentiszteleteket, akinek pedig van lehetősége, interneten is válogathat az egyházak üzenetei között – mondotta a kökösi lelkész.

Kovács Levente egy megrázó eseményről is beszámolt. Pataki István főgondnok elhunyta és temetésének körülményei a család mellett megviselték az egész gyülekezetet, mert alig néhányan vehettek búcsút a falu megbecsült polgárától – mondotta. Egyeztetni kellett a családdal, a presbitériummal, de a kökösi embereket nem lehetett megkérdezni, mert a járványra való tekintettel csak szűk körben szabadott megtartani a temetést, holott más körülmények között egy ilyen búcsúztatón legalább százan-kétszázan ott lettek volna – szögezte le a lelkipásztor. Fájdalmas, mert nem ezt érdemelte volna – hangsúlyozta.

A kökösi református templom egy időre bezárt, de az ige naponta eljut a gyülekezet tagjai­hoz, és aki segítséget kér, annak az ellátását is biztosítják. Kovács Levente elmondta, nehéz volt kihirdetnie a híveknek, hogy maradjanak otthon, hisz mindig arra biztatta őket, jöjjenek a templomba, de bízik abban, hogy ebben a nehéz időszakban is megtartóerő az egyház, az újrakezdés pedig új lendületet ad a közösségnek.