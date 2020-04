Következő írásunk

Már megint támadnak a galambok, a fene egye meg. Jó ideig elvoltak valahol, most újból itt röpködnek. Kirakom a macskát a teraszra, de nem várhatom el tőle, hogy reggeltől estig madarásszon, meg aztán nehogy kirepüljön ő is... Szóval, mérgelődöm, nem szeretem a galambokat. A madarakat általában igen, de ezeket nem, és punktum. És most mintha határozottabban, magabiztosabban csapkodnának, nem adják fel olyan könnyen. Mintha tudnának valamit…