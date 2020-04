Belső javítások a Kós Károly-iskolában

Előbb külső munkálatokat végeztek: hőszigetelést, a tetőszerkezet kijavítását és újracserepezését, illetve néhány ajtó- és ablakcserét. Idén már az épület belsejében dolgoznak: néhány falat lebontottak, a tetőteret leszigetelték, a tartószerkezetet újraépítették, és új falakat is felhúztak. Új a vízvezeték és a fűtési rendszer is, most pedig megkezdték a padlók és falak burkolását, illetve meszelését. Ezzel nincs vége, a jövőben a tanintézmény más épületeit is felújítják; az udvar már tavaly elkészült, új burkolatot kapott és játszótérrel is gazdagodott.

A Kós Károly nevét viselő, egykori textilipari líceumot 2017-ben tanárokkal és diákokkal együtt átköltöztették a Puskás Tivadar-líceumba, az Erzsébet park fölött üresen maradt ingatlanban pedig a felújítás befejezése után a Székely Mikó Kollégium elemi osztályai fognak működni.