Példás összefogás Kézdivásárhelyen

Ez idáig 10 664 arcmaszkot és hatvanezer, a kijárási tilalom idején használandó nyilatkozat-formanyomtatványt osztottak ki, és nem állnak meg itt, hiszen sokan vannak még, akik segíteni szeretnének. A védőmaszkokhoz a nyersanyagot a Zarah Moden Kft. biztosította, a varrásban pedig a Wegener Pro Sanitate Alapítvány, a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete, a Felső-háromszéki Kézműves Egyesület, a Református Egyház tagjai segítettek. A kézdivásárhelyi Homy Home textiles cég az önkormányzat rendelésére 1500 maszkot készített el.

Akik önkéntesen óhajtották kivenni a részüket a varrásból, a New Fashion Rt. kapusházánál találtak kiszabott maszkokat. Többen is példamutató módon segítettek ezek elkészítésében. A városháza munkatársai húsz üzletbe juttatták el a nyomtatványokat és a maszkokat, s köszönettel tartoznak az üzletben dolgozóknak is, hiszen nem kis energiával és türelemmel járt a szétosztás. „Arra kérjük önöket, vigyázzanak magukra és egymásra, legyenek türelmesek azokkal is, akik minden nap azért dolgoznak, hogy ez az időszak elviselhetőbb és könnyebb legyen” – fordult a felhívással a város lakóihoz Bokor Tibor polgármester.