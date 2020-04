Lebuktak a kiskorú tolvajok

Április 11-re virradó éjszaka juhokat vittek el egy helyi gazdaságból, a rendőrség elfogta a tettek elkövetésével gyanúsított 16 és 17 éves kiskorúakat, akik úgy tűnik, egy korábbi bűncselekményben is érintettek. Március derekán egy ablakot emeltek ki egy épületből, ahonnan egy láncfűrésszel és több ékszerrel távoztak. Az eltulajdonított javak egy részét sikerült visszaszerezni és visszaszolgáltatni a tulajdonosnak. A rendőrség ugyanakkor azt gyanítja, a 16 éves fiatal lehet az elkövetője korábbi lopásoknak is, melyeket február derekától március közepéig tapasztaltak a településen. Akkor egy lakatlan épületből tűnt el több, háztartásban használatos eszköz is, melyeket végül megtaláltak és vissza is adtak a kárvallottnak a hatóságok. Az eset kapcsán egy harmadik, ugyancsak kiskorú által elkövetett tettről is beszámolt tegnapi közleményében a rendőrség: egy 15 éves fiatal betört egy berecki ingatlanba, ahonnan mobiltelefonokat, ékszereket, háztartási berendezéseket, ruhákat vitt el. Az eltulajdonított tárgyakat később sikerült visszaszolgáltatni a károsított félnek. Mindhárom esetben nyomoznak és bűnügyi dossziét nyitottak. (dvk)