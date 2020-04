Sokba kerül a szabálysértés

A megyei rendőr-felügyelőség beszámolója szerint a városokra és falvakra is kiterjedő ellenőrzések alkalmával tíz kihágást tapasztaltak, a bírságok mellett pedig több mint 12 ezer lej értékű faanyagot is elkoboztak. Ugyanakkor a szükségállapot kapcsán elrendelt intézkedések betartását is vizsgálták a rendvédelmi szervek, április 16–20. között közel háromszáz esetben tapasztaltak jogsértést, több mint ezerötszáz személyt igazoltattak, 998 járművet állítottak meg ellenőrzés céljából, továbbá 15 kereskedelmi társaságot is felkerestek. Az összehangolt akció során a kihágásokért összesen 332 932 lejre bírságolták a szabálysértőket. (dvk)