Bosszúhadjáratot folytatnak Magyarország ellen

Szijjártó Péter kifejtette, hogy Michel korábbi belga miniszterelnök kormánya, amelynek Reynders is tagja volt, abba bukott bele, hogy megszavazta az ENSZ globális migrációs csomagját, amelynek Magyarország volt a leghangosabb ellenzője. Mi hívtuk fel Európa figyelmét arra, hogy valójában mire is készült az ENSZ 2018 végén. Az akkori belga koalíciós kormány amiatt szakadt szét, hogy pártjai nem tudtak megállapodni a migrációs csomag ügyében képviselendő álláspontról – emelte ki a magyar külügyminiszter. Ez a bukás azóta is frusztrálja Charles Michelt és Didier Reynderst, támadásuk Magyarország ellen tehát személyes indíttatású és frusztráción alapul – fogalmazott.