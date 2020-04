Május közepétől szabadon mozoghatunk

Az elnök védőmaszkkal az arcán állt a kamerák elé, és azzal kezdte beszédét, hogy „így fogunk kinézni május 15. után a nyilvános helyeken és a tömegközlekedési eszközökön”. Maszk nélkül folytatva kijelentette, hogy a szükségállapot végén nem hosszabbítják meg a korlátozó intézkedések többségének hatályát, mindenki mehet személyes felelősségre vonatkozó nyilatkozat nélkül bárhová, ahová szeretne, de lesznek szabályok, amelyeket a biztonságunk érdekében továbbra is be kell majd tartani.

Tehát május 15. után kötelező lesz a maszk viselése a nyilvános helyeken, talán még egy évig is, mindaddig, amíg a járvány egészen ellenőrzés alá kerül, és nem lesz fertőzési kockázat. Egyénileg bárhová mehetünk, de mindenfajta nyilvános esemény, gyülekezés továbbra is tilos lesz, továbbra sem élhetünk úgy, ahogy a járvány előtt megszoktuk. „Lépésről lépére fogunk enyhíteni” – fogalmazott az elnök. Nyomatékosította: mindez csak május 15. után érvényes, addig is maradjunk otthon, és tartsuk be a jelenlegi előírásokat.

Végül elmondta, hogy ma délután találkozni fog az oktatásügyi miniszterrel, hogy megbeszéljék, hogyan lehet az oktatást is fokozatosan újraindítani. Ezzel párhuzamosan a gazdasági élet újrakezdéséről is egyeztetések folynak, főként azokra a területekre koncentrálva, amelyeket különösen érintett a szükségállapot bevezetése, mint például a kereskedelem. Az államfő szerint egy újfajta normalitásba kell átlépnünk, hisz a szakértők szerint már nem fog eltűnni a COVID-19. „Meg kell tanulnunk együtt élni a vírussal” jelentette ki, hozzátéve, hogy minél inkább enyhülnek a szigorítások, annál nagyobb lesz a mi személyes felelősségünk a járvány terjedésének megfékezésében, elsősorban azokra való tekintettel, akik a legkiszolgáltatottabbak ilyen szempontból. Minden további fejleményről időben tájékoztat majd – zárta beszédét Iohannis.