Lépcsőházak fertőtlenítése

SEPSISZENTGYÖRGY területén fertőtlenítésre kerül sor minden tömbházban április 24-ig a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében. A fertőtlenítés 9 órakor kezdődik és 18 óráig tart, 11 és 13 óra között szünetel. A várost öt övezetre osztották: ma a 4-es övezetben – a nyugatról a Vasile Goldiş utca és északról a Nicolae Iorga utca közé eső terület –, pénteken az 1-es övezetben, az Állomás és a Csíki negyedben fertőtlenítenek. A fertőtlenítés idején és utána legkevesebb egy óráig tilos a lépcsőházba való ki- és belépés. Az önkormányzat kéri a lakókat, hogy a művelet elvégzéséhez, mely az egész közösség hasznát szolgálja, biztosítsák a bejárási lehetőséget a lépcsőházba és értesítsék a szomszédaikat is az akcióról.

KÉZDIVÁSÁRHELY önkormány­zata ismét megkezdi a városban a lépcsőházak fertőtlenítését, a következő beosztással: ma a Fecske, Új, Hóvirág, Óvoda, Szabadság, Dózsa György és Achim András utcában, pénteken az 1918. december 1., Szabadság, Állomás, Molnár Józsiás, Haladás, Bem József, Vágóhíd és Gyárak utcában. Arra kérik a lakókat, hogy fertőtlenítés közben és a fertőtlenítés után még harminc percig maradjanak a lakásban.

A mesterségek házhoz jönnek!

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ ma 20 órától a művelődési központ Facebook-oldalán levetíti Kinda István néprajzkutató és Vargyasi Levente fotográfus, dokumentumfilmes Kerekesek című néprajzi dokumentumfilmjét, amelynek főszereplője Gál József, Zabola utolsó aktív kerekes mestere. Józsi bácsi a szakmát legény korában egy hilibi mesternél inasként tanulta. Foglalkozását 80. élet­évén túl is értékes szakmai örökségként és tisztességes megélhetési lehetőségként emlegeti, gondolatait folyamatosan áthatja a szakma dicső múltja iránti nosztalgia. A filmben szereplő Bende Tibor kovács is az utolsók közt van a községben, aki még fel tud vasalni egy fából készült szekérkereket. Az alkotópáros filmjei sajátos kordokumentumok, veszélyeztetett foglalkozásokat és életvilágokat örökítenek meg.

Hitvilág

REGGELI CSENDESSÉG. Felülkerekedni a járvány miatt kialakult reggeli szorongáson és Istenre hangolódva kezdeni a napot – ez a célja a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Családpasztorációs Központja által indított Reggeli csendesség kezdeményezésnek. A képes, videós hanganyag online követhető minden reggel 6 órától, amelyben rövid elmélkedések kíséretében szentírási részeket olvas fel a szerkesztő, Kertész Marika, a Családpasztorációs Központ munkatársa.

TEMPLOM.RO. Ezen a honlapon napi két élő szentmise követhető a négy romániai római katolikus egyházmegyéből. Azok is bekapcsolódhatnak, akiknek nincs Facebook-oldaluk. ♦ Minden szerdán 11.30-tól a napközi imaórát a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániáról közvetítik, vasárnap 17 órától szentmise hallgatható ugyanonnan, 12 órától Úrangyala Székelyudvarhelyről. ♦ A Kápolna menüpont alatt található a Napi fogódzó, amely kétperces videoelmélkedés – Joyce Rupp könyvei nyomán – Berecki Silvia segítőnővérrel. ♦ A Szószék menüpontban a napi evangélium rövid magyarázata olvasható. Az Újságos asztalnál a Vasárnap digitális változata érhető el hétről hétre, és be lehet lépni a Verbum könyváruházba. A Hittanterem rovatból interaktív hitoktatási anyagok tölthetők le.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától magyar nyelvű műsor: Ahol a gondolatok elférnek… – Pál Péter marosvásárhelyi képzőművész restaurátori tevékenységéről többször is szó volt a magyar adásban. Most egy különleges látogatáson veszünk részt a művész nyitott műtermében, kint, a természetben. A sokoldalú alkotó beszél azokról a tájspecifikus munkáiról, amelyeket itthon és külföldön mutatott be. Székelykáltól Dél-Koreán át Japánig tart a képzeletbeli utazás. * Szent Efrém Kórus: Kőrösi.

Rajzkiállítás

A Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ pszichológusai által meghirdetett Mutasd meg, hogy vagy, ki vagy! Maszkkal vagy pajzzsal a járvány idején című pályázatra beküldött alkotásokból létrehozott online kiállítás az intézmény honlapján tekinthető meg: cjraecovasna.ro/hu és cjraecovasna.ro. Köszönik a diákoknak a beküldött munkákat, a szülők, tanítók és tanárok együttműködését, valamint az intézményvezető, Szőcs Levente támogatását.

Röviden

MÓDOSULT A HATÁRIDŐ. Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések leadási határideje október 30-ra módosult. Az új határidő szerint az igénylések utolsó postára adási dátuma: 2020. október 30.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 353-as, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben adjanak meg egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: azok a gyermekek, akik most töltik a 16 évet, továbbra is meg fogják kapni a juttatásukat. A tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell benyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Továbbra is elérhetőek a +40 746 833 944-es telefonszámon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig 20 és 8 óra között a Dona (Csíki utca 1. szám, telefon: 0372 407 231); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Szabó Jenő utcai Ecofarmacia gyógyszertár (0267 364 974) teljesít éjszakai szolgálatot. Éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki.

Tudnivalók a segélyről

A megyei nyugdíjpénztár közlése szerint a temetkezési segély odaítéléséhez a következő iratok szükségesek: a halotti bizonyítvány másolata, a kérelmező személyazonosító okmányának másolata, a kérelmező családi állapotáról szóló okmány másolata, melyből kitűnik a rokonsági fokozat az elhunyt személlyel, adott esetben a gyámsági minőséget igazoló iratok. Be kell mutatni továbbá a temetkezési költségekre vonatkozó számlát vagy egy nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező viselte a temetkezési költségeket. Szükséges továbbá az orvosszakértő által kiállított vagy jóváhagyott orvosi dokumentum másolata (18 évesnél idősebb gyermek számára, mely igazolja annak betegségét, munkaképtelenségét), illetve olyan irat, mely igazolja, ha a halál időpontjában a 18 és 26 év közötti családtag valamilyen oktatási formát vett igénybe. A temetkezési segélyt postai úton vagy bankszámlára utalják – ha valaki az utóbbi lehetőséget választja, a kérvényhez csatolni kell a kérelmező bankszámlakivonatát. A dokumentumokat a daniela.blaga@cnpp.ro, aurelia.bajan@cnpp.ro, emoke.szabo@cnpp.ro e-mail-címre lehet továbbítani, telefon: 0267 310 535. (dvk)