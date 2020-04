Sportvilág

KOSÁRLABDA. Egyhelyszínes minitornán fejezik be a spanyol kosárlabda-bajnokságot, a viadalon Hanga Ádám csapata, az éllovas Barcelona is érdekelt lesz. A spanyol kosárliga honlapjának tájékoztatása szerint az első osztály 18 klubja megállapodott abban, hogy a koronavírus-járvány miatt március elején, 23 forduló után félbeszakadt pontvadászatot csak a tabella első 12 csapata folytatja. A többiek számára véget ért az idény, de egyikük sem esik ki a második vonalba. A 12 csapat két hatos csoportban vív körmérkőzéseket, majd az első két-két együttes jut tovább az elődöntőbe, ennek győztesei pedig a fináléba. A liga közölte, május 31-ig döntenek arról, hogy elindítsák-e a minitornát, amelyet a Kanári-szigeteken vagy Andorrában is rendezhetnek, de július 12-ig véget kell érnie. Ha addig nem javul a helyzet, véget ér az idény, és nem hirdetnek bajnokot.

JÉGKORONG. Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) nem egyetlen helyszínen, hanem divíziónként egy városban, azaz négy helyen fejezné be a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt szezont. A játékosok érdekvédelmi szervezetének még jóvá kell hagynia a tervezetet, amely szerint minden helyszínen naponta három meccset bonyolítanának le. Az értesülés szerint a kanadai Edmonton, a Minnesota állambeli Saint Paul és az észak-karolinai Raleigh esélyes a rendezésre, az atlanti csoportnak azonban még nincs megjósolható helyszíne. Az NHL küzdelmeit március 12-én függesztették fel, a csapatoknak még 11–14 meccsük van hátra az együttesenként 82 találkozót jelentő alapszakaszból, amely eredetileg április 4-én fejeződött volna be. A liga legutóbbi halasztása április végéig szól.

SAKK. A magyar női sakkválogatott kedden simán, 12–4-re legyőzte a német csapatot online mérkőzésen. A magyarok közül Papp Petra nyújtotta a legjobb teljesítményt, ugyanis mind a négy partiját megnyerte. Hoang Thanh Trang és Gara Tícia három-három pontot gyűjtött, míg Gara Anita kettővel zárta a négy mérkőzését. A párharc során a csapatok négy-négy játékosa körmérkőzést vívott rövidített idejű játsz­mákban.