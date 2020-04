Erdővidéken nem állt le az élet

Az erdővidéki községekben is éreztetik hatásukat a rendkívüli intézkedések, de a szabályokat kezdetektől fogva a legtöbben betartják és különösebb fennakadás nélkül telnek a napjaik. A helyzet normalizálódásához a polgármesterek is próbálnak hozzájárulni: ügyelnek arra, hogy a hivatalban sose legyen egy ügyfélnél több, fertőtlenítenek a hivatalon belül és a forgalmasabb kinti helyeken, nyomtatványokat biztosítanak az otthonukat elhagyni kényszerülőknek. Elmaradtak a március 15-i ünnepségek és a konfirmálások, de több további eseményt sem szerveznek meg: május első hétvégéjén nem tartják meg Kuvaszón a Bardoc Községi Napokat, Nagybaconban június 1-jén a hősök napját és június végén a nagyajtai falunapot.

A nagybaconi polgármesteri hivatal munkáját is befolyásolta a koronavírus-fertőzés, de nem annyira, hogy teljességgel leálljon a működés. A hivatalnokok védőfelszerelést viselnek, az ügyeiket intézők csak egyenként léphetnek az épületbe, ha mégis egy időben többen érkeznek, akkor kint kell várakozniuk. „A polgármesteri hivatal minden munkatársának egészségét kiemelten fontosnak tartjuk, próbálunk a vírus ellen védekezni, de azért nem zárhatunk be teljesen. A beruházások nem állnak le, folytatódik a vízvezetékek lerakása és az utcák aszfaltozása is. A mezőgazdasági támogatásokra jogosultaknak teljesen elektronikusan kellene az ügyeiket intézniük, de mivel akad javítanivaló, nem utasítjuk el őket sem: órarendet készítettünk, hogy mikor tudjuk őket egyenként fogadni, s azt be is tartatjuk” – nyilatkozta Simon András polgármester.

A hagyományosan pünkösd másodnapján tartott hősök napját, amely idén június 1-jére esik, egészen biztosan nem szervezik meg, ám a községvezető reményei szerint a falunap augusztusban már nem marad el.

Sikó Imre bölöni elöljáró röviden csak annyit nyilatkozott, hogy hála Istennek, amitől tartottak – hogy a külföldről nagy számban hazatértek behurcolják a faluba a vírust –, nem következett be, mindennemű tevékenységüket pedig próbálják úgy végezni, hogy a korlátozások semmilyen módon ne befolyásolják azokat.

A nagyajtai polgármesteri hivatal igyekszik a lakosokat távol tartani az ügyintézéstől. Nem kell sietni a helyi adók és illetékek kifizetésével, mert a kedvezmény június végéig is igénybe vehető, hasonlóképpen a vízdíj, sőt, a büntetések kifizetése is halasztható. Bár még nem tudni, hogy júniusban milyen rendelkezés lesz érvényben, de szinte bizonyos, hogy az arra az időszakra tervezett nagyajtai faluünnep elmarad, mert ha a korlátozásokat enyhítik, esetleg felfüggesztik, színvonalasan megrendezni már nehéz lenne – mondotta érdeklődésünkre Bihari Edömér polgármester.

A korlátozások nem befolyásolják a jelentősebb munkálatok elvégzését: a ravatalozót nemrég befejezték, már csak az elvégzett munka átvétele maradt hátra, a kultúrotthon felújítása pedig a vége felé jár.

Bardoc községben is érződik, hogy kijárási tilalom van érvényben, de az emberek zöme megérti, most ezt kell tenni, és alkalmazkodnak. Balázsi Dénes polgármester elmondása szerint igaz, hogy az elején jobban kellett ellenőrizni, illetve kisebb, százlejes bírságokat kiszabni (ha gyorsan kifizették, ez csak ötven lej volt), de manapság jóformán nem kell fegyelmezni. Mint mondotta, nemrég végigjárta a községhez tartozó négy falut, s alig tizenhét embert tudott az úton megszámolni. „Az elmúlt időszakban elég sokan jöttek haza olyan országokból, amelyekben sok a fertőzött, de ők különösebb ellenkezés nélkül karanténba vonultak. Kezdetben sokan voltak, jelenleg hatan vannak Sepsiszentgyörgyön és Kovásznán elkülönítve. Fontos lépés volt ez, mert a hazatértek között volt egy koronavírussal fertőzött is. Az üzletek és az autóbuszmegálló környékén többször fertőtlenítettünk, a hivatalnál egy őrző-védő cég emberei felügyelik, hogy egyszerre csak egyvalaki lépjen be. Mindez nem jelenti azt, hogy leállt volna az élet a községben: tavasz van, az emberek egymásra vigyázva kijárnak dolgozni, földjüket megművelni” – nyilatkozta Balázsi Dénes.

Vargyas Polgármesteri Hivatalának folyosóit és lépcsőit naponta többször is felmossák klóros szerrel, a kilincseket alkohollal fertőtlenítik, a napokban a hivatalnokok részére maszkokat vásároltak, az ügyfélfogadás pedig jóformán az ajtóban történik. A tanácsülések alkalmával az ott lévők egymástól távol ültek, jelenleg pedig azt szeretnék elérni, hogy ne is kelljen a községházára bemenniük, hanem internetes összeköttetéssel tartsák meg a gyűléseket. Sütő Levente Lehel községvezető úgy nyilatkozott, a vargyasiak példásan viselik a különleges helyzetből adódó nehézségeket: a külföldről hazatértek fegyelmezetten karanténba vonultak, mindennapi ügyeiket pedig az előírásoknak megfelelően intézik. „Én csak dicsérni tudom a vargyasiak ügyhöz való állását: felelősen viselkednek egymással szemben, ezért nagyon bízom abban, hogy a fertőzés nem fog begyűrűzni hozzánk, s békésen folytathatjuk életünket” – mondotta Sütő Levente Lehel.