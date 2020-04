A 8-as katonai rendelet értelmében a bentlakásos intézmények (gyermek- és anya­védelmi központok, ­idősek otthonai, fogyatékkal élőket ellátó egységek, rehabilitációs neuro­pszichiátriai központok) alkalmazottjainak kötelező beköltözniük munkahelyükre, amit kéthetes váltásban oldanak meg. A sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Idősek Otthonában jelenleg második hete végez karanténszolgálatot kilenc alkalmazott, akik harminc idős embert látnak el. Mivel a napközis program jelenleg szünetel, a bejárók számára fenntartott pihenők üresek, ezért nincs gond a beköltözött személyzet elhelyezésével, az étkezésük különben is beletartozik munkaköri juttatásaikba.

Az intézmény igazgatója lapunknak elmondta, minden területet le tudtak födni, szakmai téren szociális munkás, asszisztens, ápoló végzi a feladatokat, van kapus, szakács és takarító, ez a következő két hétben is így lesz. A központ vezetője és két munkatársa nem jár be, ők végzik felváltva a bevásárlást. Védőfelszerelést kaptak a helyi önkormányzattól és a Vöröskereszttől, de főként a kesztyű igen gyorsan fogy, mert ágyban fekvőket is el kell látniuk. A központ orvosa csak sürgősség esetén mehet be a létesítménybe, az asszisztens látja el a rutinfeladatokat, vérnyomást mér, sebet kötöz, követi az idősek állapotát. Két esetben kórházi beutalásra volt szükség, de az érintetteket visszatérés előtt tesztelték, s bár nem voltak fertőzöttek, két hétig elkülönítették őket a többiektől.

Kérdésünkre, hogy az alkalmazottak körében volt-e olyan, aki nem akarta vagy nem tudta vállalni a beköltözést, mert egyedül neveli kiskorú gyermekét, esetleg fogyatékkal élő személyt gondoz, Klárik Mária azt mondta: volt, aki kezdetben nemtetszését fejezte ki, de végül mindenki megértő volt, és az elmúlt másfél hét alatt jobban összekovácsolódtak, mint azelőtt. Igazi csapatmunkát végeznek, az idősek pedig aggódnak értük, mert családjaiktól elszigetelve kell dolgozniuk.

Megkérdeztük, van-e lehetőség valamilyen plusz juttatásra, hisz az érintettek mégiscsak áldozatot vállalnak ezzel az életmóddal, az igazgató elmondta, ezt csak központilag lehetne megoldani, erre azonban egyelőre nincs kilátás, bár szerinte is járna. Egyelőre meg kell elégedniük azzal, hogy ebben a két hétben csak ablakon keresztül láthatják családtagjaikat, akik eljönnek az intézmény udvarára. A látogatási tilalom idején a bentlakó idősek is csak így fogadhatnak látogatókat – szögezte le Klárik Mária.