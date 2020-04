Több, mint tízezer fertőzött

Előző írásunk

Ül az ember a házában, mert mi mást tehetne, ha szorult bele annyi értelem, hogy felfogja, most ez a legjobb, amit tehet. A most ugyan egy kicsit hosszadalmassá kezd válni, de okos embernek erénye a türelem, hát vár, na nem Godot-ra, hisz mint tudjuk, ő úgyse jön el, hanem valami másra, mondjuk, jobb időkre. Abban meg van tapasztalatunk, vártunk mi már jobb időkre évtizedeken át, aztán eljött, vagy legalábbis azt hittük, de kiderült, hogy mégsem, hát továbbra is várunk. Mondom, van tapasztalatunk és türelmünk is.