Az elöljáró online sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy mind a 30, a város területén működő családorvosi rendelőnek egyenként 25 tesztet juttattak el. A vérminta alapján végzett vizsgálatokra (mely a szervezetben a fertőzés nyomán kialakult antitesteket, és nem magát a vírust mutatja ki) alkalmas eszközöket saját költségvetésből szerezték be, illetve a Combridge, valamint a KBS Sped Kft. részéről 350–350 darabot kaptak felajánlásként. A tesztek megvásárlását a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatósággal és a családorvosokkal közreműködve végezték, és a cél, hogy minél több lakost le tudjanak tesztelni. Ezt szolgálja a Helyi Készenléti Bizottság szerdán hozott döntése is, hogy azok esetében is elvégezzék a vizsgálatot, akik a mindennapi munkájuk során több ügyféllel érintkeznek, így a taxisokat és a lakótársulásoknál dolgozó személyzetet, akiknél a közköltséget fizetik a lakók. A társulásoknál dolgozók tesztelésére április 23-án kerül sor a városházán, a taxisok esetében pedig április 23. és 29. között végzik el a teszteket a Sepsiszentgyörgyi Független Taxisok Szövetségének segítségével.

Emellett szintén a járvány terjedésének megfékezése érdekében az önkormányzat száz tesztet a Kovászna Megyei Egészségügyi Igazgatóságnak adott át, annak érdekében, hogy a saját alkalmazottjaikon is el tudják végezni a vizsgálatokat. További ötvenet a Kovászna Megyei Fogorvosi Kollégiumnak, azzal a céllal, hogy azon pácienseknél használják, akik sürgősségi esetekben veszik igénybe a fogászati rendelők szolgáltatásait – tájékoztatott a polgármester.

Antal Árpád azt is elmondta, hogy a meg nem érkezett gyorsteszteket egyelőre tartalékként kezelik arra az esetre, ha az elkövetkezendő hetekben rosszabbodik a helyzet a megyeszékhelyen, de ezek az eszközök akkor is hasznosak lehetnek, amennyiben a szakemberek előrejelzései igaznak bizonyulnak, és ősszel újabb hullámával kell szembenézni a járványnak.