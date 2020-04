Lépcsőházak fertőtlenítése

SEPSISZENTGYÖRGY területén fertőtlenítésre kerül sor minden tömbházban a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében. A fertőtlenítés 9 órakor kezdődik és 18 óráig tart, 11 és 13 óra között szünetel. Ma az 1-es övezetben, az Állomás és a Csíki negyedben fertőtlenítenek. A fertőtlenítés idején és utána legkevesebb egy óráig tilos a lépcsőházba való ki- és belépés. Az önkormányzat kéri a lakókat, hogy a művelet elvégzéséhez, mely az egész közösség hasznát szolgálja, biztosítsák a bejárási lehetőséget a lépcsőházba és értesítsék a szomszédaikat is az akcióról.

KÉZDIVÁSÁRHELY önkormányzata ma az 1918. december 1., Szabadság, Állomás, Molnár Józsiás, Haladás, Bem József, Vágóhíd és Gyárak utcában fertőtlenít. Arra kérik a lakókat, hogy fertőtlenítés közben és utána még harminc percig maradjanak a lakásban.

Színház

SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Facebook-oldalán április 26-án, vasárnap 20 órától a 2007/2008-as évadban készült, Bocsárdi László rendezte Yvonne, burgundi hercegnő elő­adás felvétele látható.

Képernyő

ERDÉLYI MAGYAR TELEVÍZIÓ. Új műsor követhető péntekenként 20 órától az ETV-n: a Filter a világ aktuális történéseit dolgozza fel kötetlen beszélgetésben, műsorvezetője Magyari Izabella.

BRASSAï MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-n ma 14.30-tól, az RTT-n vasárnap 9 órától, hétfőn 8 órától és kedden 22 órától: Ilyés Imre segédlelkész gondolatai. Lapszemle. Események-rendezvények. Shakespeare-re emlékezve. In memoriam: Lendvay Éva (1935–2016). Néptánc: a Bokréta. Honlap: www.brassai­magyaradas.ro.

Hitvilág

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK. Sepsiszentgyörgyön a szükségállapot idején a Krisztus Király-templomból élőben szentmiséket közvetítenek hétköznap és vasárnap 17 órától a Facebookon és a krisztuskiraly.ro honlapon. A központi katolikus plébánia kápolnájából esténként 18 órától, vasárnap reggel 9 órától közvetítik a szentmisét a Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia Facebook-oldalon.

REGGELI CSENDESSÉG. Felülkerekedni a járvány miatt kialakult reggeli szorongáson és Istenre hangolódva kezdeni a napot – ez a célja a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Családpasztorációs Központja által indított Reggeli csendesség kezdeményezésnek. A képes, videós hanganyag online követhető minden reggel 6 órától, amelyben rövid elmélkedések kíséretében szentírásrészeket olvas fel a szerkesztő, Kertész Marika, a Családpasztorációs Központ munkatársa.

Csoma-konferencia

Az idei kovásznai Kőrösi Csoma Napok tudományos konferenciáját az élő programok elmaradása miatt az egyesület frissen indult csomaegyesulet.hu honlapján követhetik figyelemmel. A szervezők ugyanott várják a visszajelzéseket az elolvasott/megnézett dolgozatokkal/előadásokkal kapcsolatban, mert ezáltal szeretnék élővé tenni a programot. A konferencia elérhetősége: csomaegyesulet.hu/lelki-konferencia-csoma-napok-2020-a-vilaghalon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig 20–8 óra közt a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12 és 16–20 óráig szombaton és vasárnap a Gróf Mikó Imre utcai Catena (0267 318 355); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 14–16 óráig a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 8–15 óráig Sugásfürdőn, 9–14 óráig Kőröspatakon szünetel az áramszolgáltatás.

INGYENES EDZÉS. Ki lehet próbálni egy új mozgásformát (légzés, nyújtás, erőgyakorlatok, rugalmasság, egyensúly összhangja). Az edzés mindenki számára nyitott és ingyenes. A Bodyart Kovászna megye zárt Facebook-csoportban indul az élő közvetítés ma 18 órakor. Aki szeretne részt venni, kérje felvételét a csoportba időben: www.facebook.com/groups/173212456360254. Internetkapcsolatra, matracra, kis törülközőre és egyórányi zavartalan nyugalomra lesz szükség. Érdeklődni a 0741 098 822-es telefonon lehet.

MÓDOSULT A HATÁRIDŐ. Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések leadási határideje október 30-ra módosult. Az új határidő szerint az igénylések utolsó postára adási dátuma: 2020. október 30.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 353-as, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben adjanak meg egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: azok a gyermekek, akik most töltik a 16 évet, továbbra is meg fogják kapni a juttatásukat. A tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell benyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Továbbra is elérhetőek a +40 746 833 944-es telefonszámon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.