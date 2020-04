Április 15-én zárult le az István, a király iskolába megy verseny csoportos produkcióinak második fordulója, amelyen a kézdiszentléleki Apor István Általános Iskola Porond színjátszó csoportja is részt vett, és a közönség lelkes szavazata, illetve a zsűri pontszáma alapján bekerült a döntőbe, ahol a legjobb nyolc iskola versenyez majd a dobogós helyezésért. Szólista kategóriában Vargyasi Szabolcs hetedik osztályos diáknak sikerült bejutnia a legjobb Koppány-előadók sorába.

Az István, a király iskolába megy egy nemzetközi zenés színházi tehetségkutató verseny általános iskolás korú gyermekek számára, amelybe összesen száz Kárpát-medencei település kapcsolódott be. Két kategóriában lehetett benevezni: csoportos, illetve szóló produkcióval. Erdélyből öt iskola és 13 szólista jelentkezett Nagyenyedről, Marosvásárhelyről, Kolozsvárról, Gyergyószentmiklósról, Csíkfalváról, Csíkszentdomokosról és Kézdiszentlélekről.

A csapatoknak az István, a király rockopera egy jelenetét kellett színpadra állítaniuk, majd azt okostelefonnal lefilmezniük, a videót pedig feltölteniük az iskolasistvan.hu felületre. A Porond színjátszói a Koppány vezér jelenettel neveztek be a versenyre. A felkészülés heti rendszerességgel zajlott szöveg- és énektanulással, illetve táncpróbákkal. A színjátszó kör irányítói számára kihívást jelentett ennek a népszerű, legendás rockoperának a betanítása, hiszen a gyerekek most ismerték meg a művet, a műfajt, el kellett képzelniük, hogy milyen lehetett az élet a középkori Magyarországon, nehézséget jelentett a történelmi helyzet, a „kinek van igaza?” kérdés megértése, a műben egymásnak feszülő igazságok elfogadása, az egyes szerepekkel való azonosulás. A jelenetben szereplő 30 diák számára a rockoperával való megismerkedés lehetőséget nyújtott egyfelől hagyományaink, történelmi értékeink megismerésére, másfelől pedig tehetségük megmérettetésére.

A jelenet létrehozásában, megrendezésében, színpadképes előadássá formálásában, a jelmezek elkészítésében a színjátszó kör irányítói mellett (Dávid István, Rancz-Gyárfás Elemér, Vajna Réka Katalin, Vikol Katalin, Zakariás Ágnes) nagy segítséget nyújtott Marthi Jenő és felesége, Marthi Beáta a táncjelenetek kidolgozásában, Ábri Béla a zenei felkészülésben, Mojzi Béla a díszlet kivitelezésében, Kertész Tibor a hanganyag és a videó elkészítésében, felvételében.

A csoportos jelenet mellett két hetedik osztályos diákunk is benevezett a versenyre. Bartók Hunornak István szerepében az Oly távol vagy tőlem, Vargyasi Szabolcsnak pedig Koppány szere­pében a Szállj fel, szabad madár! kötelező versenydalok mellett még egy-egy szabadon választott dallal kellett bizonyítania tehetségét. A csoportos és az egyéni produkciók is február végére álltak össze, továbbjutásuk a közönség szavazata és a szakmai zsűri pontszáma alapján történik, amelyet összesítenek. Ez az átlagpontszám adja a produkció értékét. A zsűri tagjai a színházi élet ismert személyiségei: Feke Pál, Novák Péter, Szulák Andrea, Szörényi Örs, Sebestyén Aba, Károly Kati, Hajzer Nikolett, Puskás Peti, Karin Dragos.

A végső eredményhirdetés május 15-én lesz, amikor az István, a király rockopera négy jelenetének előadói közül jelenetenként egy-egy csapat győz, a szólóprodukcióknál pedig szerepenként egy-egy előadó. A négy győztes csapat a szólistákkal együtt nagyszínpadon mutathatja majd be a teljes rockoperát. A bemutató mellett értékes jutalomban is részesülnek: a szereplők elutazhatnak Párizsba, ahol megnézik Ver­sailles-ban a trianoni békeszerződés helyszínét, emellett Disneylandben is eltöltenek egy napot. A szólisták közül Szörényi Levente és Bródy János különdíjasokat választ, akik lehetőséget kapnak zenei továbbtanulásra egy éven át.

Az Apor István Általános Iskola csoportos produkciója (Koppány vezér), illetve a szólóprodukció (Koppány, a lázadó) megtekinthető az iskolasistvan.hu oldalon, ahol május 14-ig kedvenceire a közönség is szavazhat.

Vikol Katalin tanár, a kézdiszentléleki Apor István Általános Iskola aligazgatója