A március végén meghirdetett pályázatra olyan alkotásokat vártunk, amelyek a koronavírus-járvány következtében létrejött rendkívüli élethelyzetre reflektálnak. A diákok készíthettek papírból, kartonból vagy más anyagból is pajzsot, annak jelképeként, hogy ebben az időszakban, amikor nem hagyhatták el otthonukat, mi vagy ki jelentett védelmet, biztonságot számukra. Vagy elkészíthettek egy álarcot/maszkot, amelyen azokat az érzelmeiket jeleníthették meg, amelyeket a szükségállapot okozta bezártság során éltek át. A beküldött alkotások fotóiból egy online kiállítást hívtunk életre a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ honlapján (www.cjraecovasna.ro/hu). Ha valaki besétál az online kiállításunkra, láthat olyan álarcot, amely könyvekből van kirakva, talál gyümölcsből készített szájmaszkot, de olyat is, hogy valakinek az arca szolgált álarcul és arra rajzolta rá az arckifejezéseit. Van szomorú és boldog, ki biztonságát az Istenben vagy családjában leli meg. És az élményfolyam folytatódhat, ha a virtuális kiállítás látogatójaként megjelöli azokat a képeket, amelyek erőteljesebben megérintik, elgondolkodtatják vagy inspirálják, kifejezve ezáltal elismerését az „alkotóknak”. Így túllépve a fizikai korlátokon együtt lehetünk az online térben. Majd terveink szerint a koronavírus-járvány lecsengése után egy igazi kiállítást is szervezünk az alkotásokból és azok fotóiból.

A három korosztály számára kiírt pályázatra beérkezett 205 alkotás a szülők, tanítók és tanárok nyitottságát, fogadókészségét, valamint az intézményvezető – Szőcs Levente – támogatását dicséri, amellyel hozzájárultak a pályázat népszerűsítéséhez és az alkotások létrejöttéhez.

Filip Mária, Para Noémi, Rotundu Cojocaru Mirela, a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ iskolapszichológusai