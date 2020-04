A kormányzó Nemzeti Liberális Párt újból bizonyítja megbízhatatlanságát, miután minden egyeztetés nélkül a Ludovic Orban vezette kabinet felrúgott egy, az RMDSZ-szel múlt év decemberében született politikai egyezséget, felszámolva a jövedelemadó három százalékának felhasználásával létrehozott alapot, melyből azokat az önkormányzatokat támogatták volna, amelyek nagy összeget fordítanak saját forrásaikból a kulturális intézmények fenntartására – jelentette be tegnapi online sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Az elöljáró szerint ezzel a lépésükkel a liberálisok ismét egy veszélyes precedenst teremtenek, és már csak ezért is a kormány megérdemelné, hogy a válság lejárta után leváltsák.

A polgármester felháborítónak tartja, hogy liberálisok az összesített költségvetés szerkezetét év közben sürgősségi rendelettel módosítják, ilyenre még nem volt példa, menet közben változtatva meg a játékszabályokat. Emellett az is elfogadhatatlan, hogy annyi fáradságot sem vettek, hogy legalább egyeztessenek az RMDSZ-szel, hiszen a szövetséggel kötött politikai egyezség eredménye volt az alap létrehozása, amit ráadásul belefoglaltak az idei állami büdzsébe is.

Ráadásul olyan konstrukcióról van szó, amelyet az érintett önkormányzatok – így a sepsiszentgyörgyi is – már évek óta kérnek. Antal Árpád úgy véli, a megbízhatatlan liberális kormány újabb veszélyes precedenst teremtett – az előző a költségvetés felelősségvállalással való elfogadása volt – az alap felszámolásával és az elmúlt hónapokba oda felgyűlt összegek átcsoportosításával más célokra. Meglátása szerint az egész döntés olyan szintű komolytalanságra vall, hogy amennyiben rajta múlna, akkor ezt a kormányt a válságot követően rögtön megbuktatná, már csak ezért a döntéséért is.

Újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád elmondta: értesülései szerint az év eleje óta ebbe az alapba összegyűlt összegeket a községeknek szándékszik odaadni a kormány. Azokat az összegeket pedig, amelyek az eljövendő nyolc hónapban gyűltek volna, a megyei és a helyi önkormányzatok között osztják majd el, előbbiek egy százalékot, utóbbiak kettőt kapnának. A polgármester azt is tisztázta, a város költségvetésébe ez az összeg nem került be, mivel az állami büdzsétörvényben az szerepelt, hogy az alapba begyűlő pénz (az országosan számított SZJA három százaléka) elosztásáról júniusig dönt a kormány. Magyarán az év elején nem lehetett tudni, hogy az önkormányzatnak mekkora összeg jut, így a költségvetésbe sem tudták belefoglalni. Az elöljáró szerint annyit azért tudni lehet, hogy itt több tíz millió lejről van szó csak Sepsiszentgyörgy esetében.

Szintén a sajtó felvetésére Antal Árpád elmondta: a döntést sem az alkotmánybíróságon, sem más úton nem lehet megtámadni, lévén, hogy ez elsősorban politikai döntés. Az üzenete is az, hiszen azt sugallja, hogy a liberálisok számára nem fontos a kultúra, és egy hiteltelen politikai alakulatról van szó, nagyon nehéz lesz bármilyen együttműködést kialakítani velük, ha nem képesek betartani az egyezségeket, a közösen elfogadott szabályokat. A döntés egyébként a jelenlegi szükségállapoti körülmények között nem jogszerűtlen, utólag a parlamentben meg lehet fordítani az egészet, és reménykedik abban, hogy ezt sikerül is, csak éppen „45 százalék támogatás kell hozzá”. „Nincs az a járvány, gazdasági válság, amely miatt a kultúrát ilyen szinten hátrányba kellene hozni” – vélekedett. Arra a felvetésre, mely szerint érdemes-e még gondolkodni az NLP kapcsán bármilyen együttműködésben, hiszen nem az első egyezség, amit az RMDSZ-szel felrúgnak, Antal Árpád kifejtette: van egy étlap, amelyen a szociáldemokraták, a Victor Ponta-féle párt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége, a Mentsétek meg Romániát Szövetség, valamint a Traian Băsescu által alapított alakulatok vannak a liberálisok mellett, ebből kell válogatni, és ez önmagában is rettenetes, de nincs jobb.