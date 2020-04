A sürgősségen megejtett pár perces tájékozódását követően Nelu Tătaru a sajtó több kérdésére is válaszolt, bár pontszerűen csak egy felvetésre reagált, határozottan cáfolva, hogy a sepsiszentgyörgyi kórház kapcsán felvetődött volna a katonai ellenőrzés bevezetése, azt tehát, hogy katonaorvosok vennék át az intézmény vezetését, mint történt, más a járvány által durván sújtott intézmények esetében. Ami be nem jelentett látogatása célját illeti, elmondása szerint arra volt kíváncsi – lévén, hogy a sepsiszentgyörgyi megyei kórház egyike a koronavírus elleni harc támogató-háttér egészségügyi intézményeinek -, hogy milyen a személyzet állapota, tekintettel az egészségügyi dolgozókat sújtó fertőzéshullámra az ország más részein. Arról is meg akart győződni, hogy rendelkezik-e a kórház a szükséges felszereléssel és a fertőzöttek ellátását biztosító készítményekkel, és nem utolsó sorban látni akarta, hogy működik-e az esetleges fertőzöttek kiszűrésének rendszere. Állítása szerint tárgyalt az egészségügyi személyzettel, és kiderült, hogy a szűrési rendszeren belül vannak hiányosságok, egyes páciensek megtagadják, hogy alávessék magukat a szűréseknek, vagy megkerülik azt. A miniszter szerint ennek kapcsán a közegészségügyi igazgatósággal szándékszik egyeztetni, de csak azt követően, hogy az intézmény működését teljes egészében felmérték.

Annak kapcsán, hogy a a kórház 67 alkalmazottjánál beigazolódott a koronavírus-fertőzöttség, a tárcavezető nem foglalt állást, hogy ez kevés, vagy sok, aggodalomra adhat-e okot. Ehelyett általános válasszal szolgált, mely szerint egyetlen egészségügyi dolgozó megbetegedése is gondot jelent, hiszen az illető időszakosan nem tud részt venni a gyógyításban, a járvány elleni harcban, arról nem beszélve, hogy ezen esetek miatt az intézmény működését is át kell szervezni. Emellett a megbetegedés járványtani ankétot is jelent, a kollégák és a páciensek tesztelését, ami újabb szakemberek kiesését, akár osztályok karantén alá helyezését vonhatja maga után.

A közösségen belüli megfertőződés kapcsán – ahogy a sepsiszentgyörgyi kórház esetében is történt – úgy vélte, ha ilyen történik, az annak az egyértelmű jele, hogy a járványhelyzetre vonatkozó szabályokat valamilyen szinten nem tartották be. Az önkéntes elkülönülés, elszigetelődés, a karantén, és társadalmi távolságtartás hozzájárulhat ezen megbetegedések arányának csökkenéséhez.

A miniszter a tesztelésekről is szólt, emlékeztetve: a járvány terjedésével párhuzamosan szélesítették a azok körét, akiknél elvégzik a vizsgálatot. Az egészségügyi intézmények vezetőitől függ, hogy főként azon kórházakban, amelyeket koronavírussal fertőzöttek kezelésére jelöltek ki, elrendelik-e vagy sem a személyzet teljes körű és minél gyakoribb vizsgálatát. Szintén a teszteléshez kötődően Tătaru azt is elmondta, hogy országos szinten több mint 70 központban elviekben nagyjából 10 ezer PCR-tesztet lehetne naponta elvégezni. Ez persze függ az eszközök és a személyzet teljesítményétől, felkészültségétől is, ezért 6-6200 napi teszt elvégzésére lenne alkalmas a jelenleg létező hálózat. Tătaru szerint a nyári hónapokban a tesztelések folyamatosaknak kell lenniük, de addig azt is meg kell oldani, hogy az eredmények legkevesebb 24 órán belül meglegyenek.

Dolgoznak tovább, ahogy eddig is tették

"Mindenképp hasznos lett volna, ha sikerül a tárcavezetővel egyeztetnünk, jelezni neki a problémákat, amelyekkel küzdünk. Mind én, mind az orvos igazató Rosu Mátyás a kórházban voltunk, egy, a járvánnyal kapcsolatos egyeztetést szakítottunk meg annak érdekében, hogy találkozzunk a miniszterrel, de ez végül nem történt meg. Feltételezem, hogy a miniszter úr programja túl feszes volt ahhoz, hogy velünk is egyeztessen a járvány alakulásáról, a további teendőkről, esetleg arról, hogy min kellene javítani kellene az orvosi ellátásban. Úgy értettem, a sürgősségen ügyeletben lévő kollégáinkkal egyeztetett, a helyszínen tájékozódott. A történtektől függetlenül a kórház vezetősége a járvány megfékezése érdekében végzett tevékenységet változatlanul folytatja, az idevágó intézkedéseket a legjobb tudásunk szerint alkalmazzuk" – nyilatkozta a villámlátogatást követően András-Nagy Róbert menedzser.