Százhetvenhét fertőzött Háromszéken

Megdöbbentő Románia budapesti nagykövetének nyilvánvalóan hazug hisztériakeltése, de ennél sokkal szégyenteljesebb az, hogy a magyar ellenzék és Marius Lazurca román nagykövet közös platformra kerültek a határon túli magyarokkal szemben – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombati Facebook-bejegyzésében. Majd folytatta: Tegyük tehát világossá, hogy a magyar ellenzék – Szabó Tímeával a soraiban – és a román nagykövet is kristálytisztán értse: a határon túl élő magyarok a magyar nemzet részét képezik, ezért mi a jövőben is pontosan úgy fogjuk őket segíteni, mint ahogy tettük eddig is. Mert a határon túli magyarok számíthatnak a kormányra. A román nagykövet pedig az ellenzékre.