Megjelent Ekkora jelentősége tán még sosem volt az írott szónak: arra képes, hogy kibővítse a szűkös lehetőségeket. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő folyóirata például azt pótolhatja, amit a turisták a leginkább hiányolnak: a természetjárást… még ha virtuálisan is. Kijárási tilalom ide, karantén oda, mi most arra hívjuk önöket, hogy tartsanak velünk!

Készítsék elő a tízóraira valót, öltözzenek kényelmesen, vegyék figyelembe az időjárási tényezőket, és rajtolhat a… Gyopár olvasása – vezetik fel tartalomjegyzéküket az Erdélyi Gyopár friss lapszámának szerkesztői. A folyóirat folytatja a vándortábori túrák ismertetőjét. Ha az állapot jobbra fordul, és megtartható lesz a legnagyobb turistatalálkozó, akkor olyan lehetőségeket is választhatunk a kínálatból, mint a Naskalat-, a Háromkút-, a Mária-kő- vagy a Csalhó-túra. Ne feledjék, bár az EKE-napi ünnepség elmarad, a pályázatra továbbra is várjuk a jelentkezőket, május 12-ig van lehetőség a mémek megalkotására. * Olvassák el az EKE-osztályok híreit, a különböző megmérettetéseket, gyönyörködjenek velünk az EKEArt fotóbiennáléra beküldött alkotásokat nézegetve, és jöjjenek, emlékezzünk együtt két értékes emberre, akik égi utakon járnak már. Stefanov Titus, Palczer János, köszönjük, hogy társaink voltatok azon az úton, ahol az értéket élményben, és nem pénzben mérik! * Az Erdélyi kisvasút-sorozat a szovátaival folytatódik, a környezetvédelmi melléklet, az Öko-lábnyomok pedig az öreg ház mentésével és a napenergia felhasználásával rukkol elő. Olvashatnak ugyanakkor a gombák és a csillagok világáról is, növényritkaságokról a Pirin Nemzeti Parkból, sőt, a növények szerelmi életéről is. Aki ennél is többet szeretne, annak a Hazajárók kínálnak alternatív lehetőséget: az Erdélyi Gyopárban ajánlják Erdélyben forgatott filmjeiket, amelyek ingyenesen nézhetőek a YouTube videómegosztón, mert a leleményes természetjáró ha menni nem is tud, de ne unatkozzon.

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámiroda keddtől csütörtökig naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük. Háromszék

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 14.45-től és 18 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzére, 15.20-tól zenés köszöntő, 15.55-től műsorismertető, 17 órától szentmise Sepsiszentgyörgyről a Krisztus Király-templomból, 18.15-től örvendetes rózsafüzér, 18.50-től ima járvány idején, 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Pályázat a bútorfestésről

Virágozta anno… címmel hirdetett rajz- és alkotópályázatot a bútorfestésről a Hagyományok Háza Nyitott Műhelye óvodai és iskolai vagy egyéni gyerekcsoportok, szakkörök és egyéni pályázók számára. A pályázat egyik fontos célja, hogy ösztönözzék az otthon maradó családokat a kreatív időtöltésre, a közös alkotásra, hogy megörökítsék a népi bútorfestés emlékeit, motívumait, formavilágát. Rajzok mellett a kiírásra társasjátékkal, memóriajátékkal vagy mesekönyvként összefűzött alkotásokkal, képeslappal és könyvjelzővel is lehet pályázni. A felsősöktől népzenei könyv- vagy lemezborító-tervet, képregényt is várnak. Jelentkezni a Kárpát-medencéből és a diaszpórából lehet, a pályázatokat április 30-ig várják. A műveket szakmai zsűri bírálja el, a legszebbnek ítélt alkotásokból a Hagyományok Háza weboldalán virtuális kiállítást rendeznek, a legkiválóbb munkákat beküldőket pedig díjazzák. További tudnivalók a hagyomanyokhaza.hu oldalon találhatók.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óra között a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Mától a szükségállapot ideje alatt sürgősségi esetekben ingyenesen vehető igénybe fogorvosi szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön. A szakembert a Kovászna Megyei Fogorvosi Kamara, a fogorvosi rendelőt a Polgármesteri Hivatal biztosítja. A Mikes Kelemen Elméleti Líceum iskolai fogászati rendelőjében kizárólag sürgősségi esetekben és előjegyzés alapján történik az ellátás, időpontot a 0770 590 797-es sürgősségi hívószámon lehet kérni.

Röviden

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 353-as, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben adjanak meg egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: azok a gyermekek, akik most töltik a 16 évet, továbbra is meg fogják kapni a juttatásukat. A tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell benyújtani.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Továbbra is elérhetőek a +40 746 833 944-es telefonszámon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MÓDOSULT A HATÁRIDŐ. Tekintettel a járvány okozta helyzetre a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések leadási határideje október 30-ra módosult. Az új határidő szerint az igénylések utolsó postára adási dátuma: 2020. október 30.