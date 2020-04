Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

POPA ALEXANDRU

testnevelő tanár

2020. április 25-én, 74 éves korában súlyos betegség után békésen, csendesen elhunyt.

Szűk családi körben búcsúzunk tőle április 27-én

13 órakor.

Emléke szívünkben él.

A gyászoló család

du.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya,

nagymama, anyós,

sógornő, rokon, a zágoni

születésű

özv. DIMA SÁNDORNÉ

SINKA ERZSÉBET

(Cicike)

életének 80. évében elhunyt.

Temetése 2020.

április 27-én 15 órától lesz szűk családi körben

a vártemplomi temetőben.

A gyászoló család

du

„Imának ereje, szállj most fel az égig / Istennek áldott fénylő kegyelméig, / Angyalok serege, jöjjetek most kérlek, / Egy lélek vár most rátok, vigyétek a fénybe.”

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

UGRON ÉVA

(Fried)

életének 78. évében 2020. április 24-én eltávozott a földi életből.

Temetésére 2020. április 26-án került sor szűk családi körben. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékére.

A gyászoló család

du.

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, tisztelték, hogy a drága férj, édesapa, testvér, nagytata, após, sógor, rokon, barát, a lécfalvi születésű

SÁNDOR KÁROLY LAJOS

hosszas, de türelemmel viselt betegség után feladta a harcot, és 77 éves korában csendesen megpihent.

Temetése szűk családi körben 2020. április 28-án, kedden 15 órától lesz a szemerjai

temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

du.



Részvét

Az 1959-ben a Székely Mikó Kollégiumban végzett véndiákok szomorú szívvel értesültünk UGRON ÉVA, János osztálytársunk feleségének elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

du.



Megemlékezés

Emlékét szívünkben megőrizve emlékezünk édesapánkra, a kisbaconi SZÁSZ GÉZÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4316921

Megtört szívvel emlékezünk az egy éve eltávozott kovásznai

id. OLOSZ JÓZSEFRE, aki mindenki cselekvő és segítő Józsikája volt. Nyugodjon békében, akik szerették, ismerték, áldozzanak egy percet emlékére.

Szerettei

4430/b

Fájó szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi SZÁSZ

LÁSZLÓNÉ SZABÓ MÁRIA MAGDOLNÁRA halálának hatodik hónapjában. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerető családja

1024

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a földben legyenek csendesek, Isten őrködjön pihenésed felett. Fájó szívvel emlékezünk a hat hete elhunyt vargyasi születésű DIMÉNY TÍMEÁRA. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

20404