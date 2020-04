A játékosok, a szakmai stábok és a szurkolók is várják már a labdarúgó-bajnokságok folytatását, a legutóbbi hírek szerint pedig a Hivatásos Labdarúgó Liga a szükségállapot lejárta után szeretné, ha a csapatok elkezdhetnék az edzéseket, viszont ebbe a szakértőknek is lesz beleszólása. A közös edzések megkezdése előtt minden sportolón elvégeznék a koronavírus-tesztet, amelyet minden mérkőzés és sportesemény előtt megismételnének.

Több mint hat hete szünetelnek a labdarúgó-bajnokságok, viszont körvonalazódni látszik az edzések elkezdésének dátuma, ugyanis a kormány május közepe után enyhítené a korlátozásokat, amennyiben az új fertőzések és a halálesetek száma tartósan csökken. A járványhelyzet alakulásától függően, a csapatok akár a kijárási tilalom végeztével elkezdhetik az edzéseket, majd három hét felkészülést követően, június 5-én folytatnák a bajnokságot. Ha a körülmények nem javulnak májusban, és a tervekkel ellentétben június elején mégsem tudnának pályára lépni az országban, egy nem mindennapi forgatókönyv is napvilágot látott, amely szerint a román élvonalbeli bajnokságot Törökországban fejeznék be.

A hírt a Gazeta sporturilor sportnapilap közölte, amely úgy tudja, a csapatok néhány héten belül különgépekkel Törökországba utaznának, és két hónapig maradnának. Előbb egy felkészülési időszakra kerülne sor, majd háromnaponta mérkőzéseket játszanának, a román televíziótársaságok pedig közvetítenék ezeket. A küldöttségek minden tagja egyedül lakna szállodai szobájában, és mivel Antalyában a világjárvány miatt nagyon kevesen tartózkodnak, úgy vélik, a fertőzés kockázata alacsony lenne. Természetesen a labdarúgókat indulás előtt és Törökországban is tesztelnék majd koronavírusra. A sportnapilap szerint a szállásköltség, az utazás és a stadionok bérlése összesen kétmillió euróba kerülne. Az összeget a Hivatásos Labdarúgó Liga fedezné, majd később a televíziós közvetítések jogdíjából visszakapná.

Antalyában és környékén minden szállodához tartoznak edzőpályák, a meccseket pedig olyan létesítményekben kell rendezni, ahol megoldható a tévéközvetítés. A Gazeta sporturilor a Gaziantep FK vezetőedzője, Marius Șumudică véleményére is kíváncsi volt az esetleges törökországi befejezéssel kapcsolatban. A tréner elmondta, a Török Labdarúgó-szövetség is ugyanezt tervezi, az élvonal összes csapatát két hónapra Antalyába költöztetné, és befejezné a pontvadászatot, így a romániai együtteseknek nehéz dolguk lesz, ha megfelelő stadionokat akarnak találni. Hozzátette, a 30–40 fok közötti átlaghőmérséklet és a magas páratartalom is megnehezítené a játékosok életét.

Fotó: Henning János

Elrugaszkodott ötlet

„A folytatással kapcsolatban továbbra is kételyeim vannak, természetesen minden azon múlik, hogy a következő hetekben, a szükségállapot végeztével a körülmények javulnak vagy romlanak. Ha májusban elkezdhetjük az edzéseket, alig három hetünk lesz felkészülni a folytatásra, ami komoly sérülésveszéllyel járhat. Úgy gondolom, hogy egy összecsapott bajnokságra számíthatunk, a játékosok pedig veszélynek lesznek kitéve, szóval elhamarkodott döntés lenne június elején folytatni a bajnokságot. Véleményem szerint csak június elején kellene kezdenünk az edzéseket, majd megfelelő felkészülési idő után, júliusban lejátszhatnánk a mérkőzéseket” – nyilatkozta lapunknak Hadnagy Attila.

Az ügyvezető igazgató hozzátette, a törökországi befejezést nagyon elrugaszkodott ötletnek tartja, ugyanis mindazok, akik kitalálták, néhány részletbe nem gondoltak bele, többek között például abba: ha egyetlen játékos megbetegszik, és tőle elkapják a csapattársak, a csapat pedig nem tudja befejezni a bajnokságot, akkor milyen következményekre számíthat? Emellett Antalyában a nagy melegben háromnaponta szinte lehetetlen játszani, a játékosoknak hatalmas megterhelés lenne, és ha a török bajnokságot is az üdülőtelepen fejeznék be, akkor a 14 romániai csapatnak nem biztos, hogy lenne megfelelő szállása.

Az esetleges májusi edzéseket és a júniusi folytatást figyelembe véve a Sepsi OSK számára az is bonyolíthatja a körülményeket, hogy a sepsiszentgyörgyi stadion mellett található sportszállóban koronavírusos kórházi alkalmazottakat szállásoltak el. A csapat az edzéseket elvégezheti az épülő stadion melletti sportbázison, viszont a hazai mérkőzések rendezése már kérdéses lehet, hiszen a Hivatásos Labdarúgó Liga valószínű, hogy nem kockáztatja a játékosok, szakmai stábok és játékvezetők egészségét, így a háromszéki csapat olyan helyzetben találhatja magát, hogy a hazai mérkőzéseket máshol kell lejátszania. Egyelőre ez csak feltételezés, hiszen még több hét van a folytatásig, viszont a kórházi alkalmazottak a következő hónapokban is ki lesznek téve a fertőzésnek, így biztosan igénybe veszik a szállót, és ebben a helyzetben egyértelmű, hogy elsőbbséget élveznek.

Tesztelnék a sportolókat

A napokban Ionuț Stroe ifjúsági és sportminiszter bejelentette, hogy minden sportolón elvégzik a koronavírustesztet, mielőtt újraindulnak a közös edzések, illetve a különböző sportesemények az országban. Hangsúlyozta, a koronavírusteszt elvégzése nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy a közeljövőben újrainduljanak a sporttevékenységek, erről pedig az egészségügyi minisztérium képviselőivel is egyeztetett.

Nem csak egyszer végzik el a tesztet, hanem minden verseny és mérkőzés előtt mintát vesznek a sportolóktól, hogy meggyőződjenek arról, nem fertőzöttek. Ionuț Stroe rámutatott, a tesztek költségeit a klubvezetők és a versenyek szervezői kell majd biztosítsák, viszont jelenleg nem megvalósítható, hiszen még az egészségügyi személyzetnek sem áll rendelkezésére a szükséges mennyiségű koronavírusteszt, így erre is megoldást kell találniuk.

„Jelen pillanatban nincs egyetlen igazolt fertőzött sem a romániai sportolók között. Drasztikus döntéseket hoztunk, de ha bíráltak is minket, ezek hatékonynak bizonyultak. Egyetlen fertőzött sportoló, főleg a csapatsportok terén, veszélybe sodorná a teljes bajnokságot. Nem tudunk versenyeket rendezni karanténba helyezett csapatokkal. Nem akarunk ebbe a helyzetbe kerülni, ezért a sportolók biztonságát kell előtérbe helyeznünk a versenyekkel, érmekkel és trófeákkal szemben” – fogalmazott a miniszter, majd hozzátette, szerinte júniustól lehet majd ismét sporteseményeket szervezni az ország területén, de még korai pontos időpontot meghatározni.

Fotó: Henning János

Másfél millió eurós profit 2019-ben

A múlt héten közzétették az élvonalbeli csapatok 2019-re vonatkozó pénzügyi jelentését, ahol a Sepsi OSK kimagasló támogatói és reklámbevételei meghökkentették a bukaresti sportsajtót, a Gazeta sporturilor pedig úgy véli, új futballhatalom születik Románia közepén.

A gazdasági adatok nyilvánosságra hozására a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) kötelezi az élvonalbeli klubokat az átláthatóság jegyében. Az adatok szerint a székelyföldi piros-fehérek tavaly 7 millió eurónyi bevételt könyvelhettek el. Ebből 2,1 millió euró származott a televíziós közvetítési jogokból, 250 ezer euró a játékosok értékesítéséből, 200 ezer euró pedig a jegyeladásokból.

A Gazeta sporturilor szerkesztői ledöbbentek, hogy a Sepsi OSK a szponzori támogatásokból és reklámbevételekből 4,4 millió eurót könyvelhet el. Összehasonlították a bajnokság legmagasabb átlagnézőszámát elérő Craiova csapatával, amely 1,5 millió eurós bevételt könyvelhetett el ebben a kategóriában, míg Románia második legeredményesebb együttese, a Dinamo 1,2 millió eurót.

Ebben az összegben nem is szerepelnek a magyar kormánytól kapott különböző támogatások, amelyeket a klub az infrastruktúra fejlesztésére és az utánpótlás-akadémia támogatására kap. A Gazeta sporturilor kiemeli, hogy a támogatók közül a legnagyobbak magyarországi vállalatok, ilyen például az OTP Bank, a MOL, a Gyermelyi és a Duna Aszfalt, viszont nem tesz különbséget a magyar és helyi cégek – Diószegi Pékség, Depo Impex, Aluco, Ariadne Impex, Ready Garment Technology – között.

A 2017-ben első osztályba jutó Sepsi OSK tavalyi bruttó profitja 1,5 millió euró, miközben legfőbb kiadásként a havi 300 ezer eurós bérköltség jelenik meg. A sepsiszentgyörgyi csapat 2019-ben a 6. hely megszerzésével történelme eddigi legjobb eredményét érte el a román bajnokságban. Ebben az idényben az alsóházi rájátszásban szerepel, viszont Román Kupa-elődöntőbe jutott. A háromszéki csapat egymillió eurós adósságot könyvelhet el a tavalyi évre, amely a legkevesebb a román élvonalban.

„Nagyon örülünk, hogy ilyen támogatóink vannak, és ezért hálásak vagyunk nekik, köszönettel tartozunk. A Sepsi OSK egy olyan klub, amelyet Erdélyben szeretnek, szívesen kijárnak az emberek a mérkőzéseinkre, ez pedig a legjobb visszajelzés számunkra. A pénzügyi jelentések és a pályán mutatott játék terén is igyekszünk a legjobbak között maradni a következő években” – nyilatkozta lapunknak Hadnagy Attila.