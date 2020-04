Múlt héten pénzügyminiszterünk, Florin Cîțu biztosított a román gazdaságba vetett bizalmáról, és mondá, hogy az erősebb lesz a mostani krízis után. Az adatok azt mutatják, hogy a járványnak kisebb volt a hatása Romániában a gazdaságra, de az emberek egészségére is, mint más országokban, amelyeknek más típusú gazdaságuk van – állítja. Gazdasági téren már áprilisban is mutatkoztak ennek tünetei. Romániában ugyanis a cégek nagy része kis- és közepes vállalat (kkv), és a kormány segítségével azok gyors átalakulásba kezdtek. Nekifogtak maszkokat, fertőtlenítőszereket, lélegeztetőgépeket is gyártani.

Gondolom, ha a vállalatok ezeket az előállítási ár tízszereséért adják, hatalmas profitra tesznek szert, és így óriási jövedelemadót fizetnek. Csak úgy fog dagadni tőle az államkassza. Mire a járvány nálunk lecseng, addigra valószínű, mindenféle védőeszközt gyártunk, és akkor nekifoghatunk exportálni az immáron feleslegessé váló kesztyűket, maszkokat és egyebeket. A végén még külkereskedelmi mérlegünk is pozitívvá válik.

A kormány egy hete elindított egy honlapot, ahol a kkv-k államilag garantált hitelekért folyamodhatnak. Pár másodpercig működött, azóta nem, mert megölte a vírus, az ellenzék vagy gonosz hackerek. Ezek a hibásak, ha nem lesz semmi a hitelezésből.

Cîțu úr azt is mondta, nálunk sokkal kisebb a hatása a járványnak, mint ahogy az várható lett volna. A betegség főleg az idősekre veszélyes. Szerencsére Romániában az idősek sokkal kevesebben vannak, mint a nyugati országokban, mert nálunk a várható élettartam férfiaknál 71,4 a nőknél 78,8, míg Olaszországban 80,5, illetve 84,8 év. Spanyolországban még több. Így nem csoda, ha idehaza sokkal több idős megszabadul a koronavírustól, mint Spanyol-, vagy Olaszhonban, hála a helyes életmódunknak, szokásainknak, és mert sajnáltuk a pénzt az egészségügytől. Ezért még a koronavírus előtt elviszi a népet a szíve, mája, tüdeje, veséje vagy egyebe.

De egyre nagyobb az esély, hogy megússzuk, mert bár még csak beszélnek a gyógymódokról, védőoltásról, gyógyszerekről, és senkinek fogalma sincs arról, hogy mikor lesz vége az egész víruscirkusznak, már jobbnál jobb módszerek látnak napvilágot, hogy miként lehet megelőzni vagy legyőzni a fertőzést. A világ legerősebbnek tartott emberének, az Egyesült Államok elnökének is vannak ész- és vírusmegállító ötletei. A kutatók szerint a vírus az erős fény és hő hatására nagyon gyorsan gyengül. A nyálban levő vírust a fehérítő öt perc alatt, az izopropil-alkohol még hamarabb megöli. Trump további kutatásokat szorgalmazott. Felvetette, hogy a szervezetet és azzal együtt a vírusokat erős ultraibolya vagy szimpla fénysugárzással kellene lerohanni. (Nyulat bokrostul.) Máris gondolkodtam azon, hogy napozni fogok reggeltől estig, és ahogy a dalocska is mondja: lenyelek egy villanykörtét, de nem véletlenül, hanem akarattal. Csak azt nem tudom, hogy a 220 voltot hogyan vezetem le magamba. (Bár máris van bennem feszültség.)

A szakértők szerint mindenféle betegség legyőzésében a hőemelkedés jót tesz. Ezt is meg tudom oldani, mert már az iskolában úgy tanultuk, hogy ha lázas akarsz lenni, igyál vízben oldott krétát.

Azt is kellene tanulmányozni – mondta Trump –, hogy nem lehet­ne-e fertőtlenítőszert bevinni a szervezetbe, amely egy perc alatt legyilkolja a vírust. Az elnököt rögtön kezdték bírálni, hogy a szervezetbe juttatott tisztítószer az a módszer, amit az öngyilkosok alkalmaznak. Még belélegezni is veszélyes! Pedig Trumpnak igaza van, mert az rögtön elpucolja a próbálkozót, és akkor már nem kapja el a vírust. Az izopropil-alkohol a legjobb fertőtlenítőszerek egyike, amivel mobiltelefonokat, számítógépeket, tévéket is ajánlott takarítani. És nem is olyan veszélyes, mint például a metilalkohol. Egy hetvenkilós embernek több mint 15 grammot kell belőle elfogyasztania, hogy rendesen ártson neki. Kómát is okozhat. Na és? Az sem lehet sokkal rosszabb, mint két hétig mesterséges lélegeztetőn kómában feküdni.

Addig is, amíg kidolgozzák a vírus elleni vakcinát, vagy élőben is kipróbálják a Trump által javasolt módszereket, marad a kísérletezés az ebola és malária elleni, valamint AIDS-gyógyszerekkel és egyebekkel, amelyeknek úgy néz ki, semmi hatásuk nincs, de a gyógyszergyárak addig sem ülnek karba tett kézzel, amíg milliárd számra kezdik gyártani a védőoltásokat COVID-19 ellen. Az lesz ám az igazi üzlet!