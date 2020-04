A világhálón megtartott tanácsülést követően Bokor Tibor polgármester úgy fogalmazott: „a kórházak alkalmazottjai az első vonal első vonalában dolgoznak több mint egy hónapja, legjobb tudásuk szerint, fáradhatatlanul segítenek a betegeken, sokszor úgy, hogy saját családjukat sem látják. Nincs elég szó, hogy megköszönjük nekik ezt az áldozatos munkát, viszont tettekkel mi is tudunk segíteni. A kézdivásárhelyi kórháznak most nagyobb szüksége van az önkormányzati forrásokra, mint valaha, így nekünk kötelességünk előteremteni a szükséges anyagi támogatást.”

A költségvetés-módosítással 315 ezer lejt csoportosítottak át a rendezvényekre, kulturális pályázatokra és egyházi támogatásokra szánt keretből. Ez azt jelenti, hogy a város önkormányzata idén már nem tervezi semmilyen kulturális rendezvény megszervezését és/vagy támogatását, a megszokott formájában elmarad az Őszi sokadalom is. Továbbá ez a döntés azt is jelenti, hogy a kulturális pályázatokat is felfüggesztették.

Bokor Tibor polgármester tételesen kifejtette, hogy a kórháznak átcsoportosított összeg mire szükséges: 100 ezer lejt az alkalmazottak tesztelésére fordítanak (most 30 ezer lejt adnak erre, 70 ezer lejt már korábban átutaltak az intézménynek), 200 ezer lejt védőfelszerelésre, 60 ezer lejt fertőtlenítőszerekre, 25 ezer lejt pedig orvosi eszközökre költenek.

Az önkormányzat további 51 990 lejt fordít a városi kórházra, ebből 25 ezer lejt Kovászna Megye Tanácsa biztosít. Ez a pénz orvosi gépek megvásárlását szolgálja.

Az elöljáró azt is közölte, hogy 221 koronavírustesztet végeztettek el, ezek közül mindegyik negatív lett, így továbbra sincs fertőzött Kézdivásárhelyen.