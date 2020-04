A parlament dönt a választásokról

Április 6-án Ludovic Orban kormánya is elfogadott egy sürgősségi rendeletet arról, hogy az év végéig meghosszabbítják a polgármesterek és önkormányzati képviselők júniusban lejáró mandátumát. A Szociáldemokrata Párt (SZDP), a Pro Románia Párt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége és az RMDSZ elnöke által közösen kezdeményezett, most megszavazott törvénytervezetet azonban néhány nappal korábban iktatták a szenátus házbizottságánál. A szenátus által már elfogadott, a képviselőházban most napirendre tűzött törvénytervezet szerint a választott önkormányzati tisztségviselők mandátuma a rendkívüli állapot végétől számított legfeljebb hat hónapig hosszabbodik meg.

A kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (NLP) által leginkább kifogásolt különbség a két jogszabály között az, hogy a parlamenti többség törvénytervezete szerint nem a kormány, hanem a parlament tűzné ki a választások időpontját. Az NLP szerint a végrehajtó hatalom jogkörének csorbítása a legtöbb polgármesterrel rendelkező SZDP önös politikai érdekeit szolgálja. A törvénytervezet kezdeményezői­nek egyikeként Kelemen Hunor arra figyelmeztette a kormányt, hogy ismét alkotmányt sértett, amikor a parlament napirendjén szereplő ügyben fogadott el sürgősségi rendeletet.

Ludovic Orban miniszterelnök csütörtökön arról beszélt a B1 TV csatorna műsorában, hogy ha beigazolódik a járványtani szakértőknek az a feltevése, hogy a koronavírus-járvány első hulláma július elejéig véget ér, akkor a helyhatósági választásokat szeptemberben meg lehetne tartani. Az epidemiológusok ugyanakkor úgy számítják, hogy októberben újabb hullám várható, ezért fontolóra kell venni a levélszavazás vagy elektronikus úton történő szavazás bevezetését az országon belül is, mivel a parlamenti választásokat december 6-án ugyancsak jó lenne megtartani.